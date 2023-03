Por quinto año consecutivo, este es el país más feliz del mundo: cuál es su secreto

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. Como cada año, se conoció quienes son los países más felices según el World Happiness Report 2023 (Informe Mundial de la Felicidad 2023). Por quinto año consecutivo, Finlandia se quedó con el primer puesto de este ranking.

En esta nueva edición, los factores clave que fueron contemplados para medir “los niveles de felicidad autoinformados” en todo el mundo fueron: el apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción en los distintos países. Finlandia fue el país que más alto índice presentó en estos puntos, seguido por Dinamarca, Islandia, Israel y Países Bajos.

Esta edición del World Happiness Report revela que los países más felices del mundo se mantienen notablemente resilientes a pesar de haber vivido varias crisis de forma superpuestas. El Informe Mundial de la Felicidad clasifica a 156 países de todo el mundo según su nivel de felicidad basándose en dos ideas clave: que la felicidad o se puede medir a través de encuestas de opinión y que puede explicar los patrones de evaluación de la vida en los distintos países.

¿Cuál es el secreto de la felicidad en Finlandia?

Finlandia es un destino ideal para conectar con la naturaleza

Durante cinco años consecutivos Finlandia lidera la lista de los países más felices. Muchos se preguntan qué es lo que lleva a los finlandeses a lograr esto.

Tal como refleja la experta Debbie Peterson, en una publicación para Psychology Today, la felicidad de los finlandeses radica en la falta de interés por lo material, no hacen exhibiciones de riqueza. Tienen asumido que sentirse más felices no depende ello, que comprar todo lo que puede comprarse no hará que estén más satisfechos con sus vidas a medio y largo plazo.

"Incluso las personas más exitosas en Finlandia se parecen a los demás”, destacan ellos mismos. En este país, la humildad supera a la competitividad.

Además, muchos consideran que es el contacto con la naturaleza los que los hace felices, a Finlandia también se le conoce como el país de los mil lagos. Muchos combaten el estrés con baños de bosque, sin importar la temperatura que haya ellos pueden sumergirse en las heladas aguas y dejar todo el estrés de lado.