Máxima de los Países Bajos y un look inédito que se robó todas las miradas

Máxima de los Países Bajos estuvo de visita en Eslovaquia y llevó una importante cantidad de prendas y accesorios. El del vestido con estampado pata de gallo en colores blanco y negro es sin dudas uno de los looks más elegantes y sofisticados que lució la reina consorte durante su viaje oficial.

Máxima luce su vestido y posa junto a su esposo, Guillermo Alejandro I - Fuente: Instagram Koninklijk Huis (/koninklijkhuis)

Máxima de los Países Bajos y su vestido con diseño de pata de gallo

El diseño de pata de gallo es uno de esos clásicos que nunca pierden vigencia. En las últimas semanas, el mismo ha estado en el primer plano de la moda debido a que distintas royals lo han lucido en sus apariciones públicas.

Es el caso de la reina Letizia, quien se mostró con una bella blusa en tonos blanco y rojo, y de Kate Middleton, la princesa de Gales, quien hizo uso de una falda midi en blanco y negro.

Ahora, quien se suma al listado de royals que optan por el estampado pata de gallo es Máxima de los Países Bajos. Durante su visita oficial a Eslovaquia, la reina consorte sorprendió con una importante cantidad de looks, y el del diseño mencionado es uno de ellos.

Máxima se destacó con un vestido de silueta de lápiz cuyo largo llegaba hasta debajo de la rodilla. Con mangas francesas, el mismo fue combinado con un abrigo abierto en color negro.

Como si fuese poco, la royal de 51 años completó su look monocromático con zapatos, cartera y sombrero de color negro, este último todo un rasgo propio del estilo de ella.

Máxima de los Países Bajos y las claves de la visita que hizo a Eslovaquia junto a Guillermo Alejandro I

Máxima siempre está a la altura de las circunstancias en lo que a moda y estilo se refiere: no en vano es considerada como una de las royals más elegantes del mundo. Su visita a Eslovaquia no fue la excepción y sus looks fueron los apropiados para el motivo del viaje.

En la cuenta oficial de Instagram de los Orange-Nassau, los reyes comentaron que, “en los últimos 30 años, Eslovaquia y los Países Bajos se han acercado cada vez más”.

Luego, explicaron que la visita de estado no es más que un “subrayado de las amistades formadas”. Para finalizar, agradecieron por el vínculo “tan especial” y se despidieron para volver a los Países Bajos.