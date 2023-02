Espacio Soundtuary: cinco Djs que se posicionan en la escena de la música electrónica internacional

Como todos los días, de lunes a viernes, de 20 a 21 hs, en MDZ Radio se disfruta de “Espacio Soundtuary”, un programa de radio que da lugar a los trabajos de distintos DJs de la música electrónica internacional. La fiesta Soundtuary vuelve a nuestra provincia en febrero en el marco del calendario oficial de la Vendimia y ya puedes prepararte para la ocasión sintonizando esta propuesta.

La semana comienza con Lee Burridge , el legendario DJ y productor inglés que ayudó a lanzar la escena underground de clubes de Hong Kong durante los 90 's. Actualmente se presenta en los mejores festivales y fiestas del mundo y también lleva su marca/sello "All Day I Dream" a algunas de las principales ciudades de la escena electrónica mundial. El artista es reconocido por su habilidad para convertir su set en "una historia" y ha formado parte del renombrado proyecto "Tyrant Soundsystem" junto a Craig Richards & Sasha. Además, fue convocado para mezclar los compilados de importantes sellos como Balance, Fabric o Global Underground.

El estilo de Burridge se define entre deep house y techno.

El día martes se dará lugar a los sets de Sébastien Léger, el DJ y productor francés, fundador y dueño del sello Lost Miracle. En los años transcurridos, ha lanzado más de 30 pistas en muchos sellos internacionales construyendo su reputación como un jugador clave dentro de la nueva sangre de productores talentosos. En el último tiempo, se ha vuelto cada vez más solicitado por sus notables habilidades; trabajando con gente como Armand Van Helden, o en sellos como Ministry of Sound o Defected.

En 1999 lanzó su primer álbum Atomic Pop que lo posicionó en el género del tech.

El miércoles se disfrutará de los trabajos de Zone+ , el dj y productor nacido en Barein que rápidamente se hizo un nombre en la escena mundial por lanzar música en sellos musicales claves como Anjunadeep, All Day I Dream, Kindisch, Tale & Tone o Akbal Music. Su sonido se define como un groove profundo e hipnótico acompañado de un beat emotivo muy característico.

Epígrafe: Zone+ no deja de sorprender con los lanzamientos de sus sets.

Kintar, el DJ argentino reconocido por su sonido étnico llegará a Espacio Soundtuary el día jueves. Su estilo se caracteriza por usar instrumentos antiguos y orgánicos de distintas culturas y mezclándolos con sintetizadores digitales con lo que logra crear un sonido característico que lo ha llevado a editar su música en importantes sellos de su género como Watergate, Monaberry o Moblack.

El argentino ha fundado su propio sello Sudam con base en ibiza y las fiestas itinerantes "Summerians" en la Riviera Maya.

El fin de semana comenzará con los sets de Gab Rhome, dueño de un innato sentido del ritmo que se puede apreciar en sus habilidades como dj y productor. Nacido en Montreal se lo observa como un artista sensible con un especial estilo estético y buen sentido del humor. Sus producciones han encontrado hogar en sellos como All Day I Dream, Last Night on Earth, Kindish o Anjunadeep y como dj se ha presentado en aclamados festivales como Burning Man o Tomorrowland.

Epígrafe: Rhome ha ganado protagonismo en la escena de la música techno.

La curaduría artística de la selección de sets del programa está a cargo de Juan Manuel Bravo o también conocido como NIM, el dj, productor de eventos y director artístico argentino que será parte del line up de Soundtuary el próximo 25 de febrero.

Espacio Soundtuary, es la previa para vivir la experiencia única de la tercera edición de la esta fiesta internacional que se llevará a cabo el 25 de febrero a las 17 hs en un spot único: Lomas del Malbec. Sintonizanos y prepárate para conocer más acerca del santuario musical que llegará pronto a Mendoza. Recuerda que las entradas las puedes encontrar de forma online en Soundtuary Tickets haciendo click aquí.