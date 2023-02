Cómo deberías ordenar la cocina de acuerdo al Feng Shui

Decorar y organizar la cocina de tu casa conforme a los principios del Feng Shui te ayudará a cocinar mejor, sentirte en paz y notar mayor armonía en un ambiente tan vital para la cotidianeidad de tu hogar.

Cocina y Feng Shui: el orden que necesita tu casa

La cocina es una estancia fundamental en la vida diaria de una casa. Ocupa un lugar primordial en cuanto al día a día se refiere. La tendencia a abrir e integrar la cocina y a crear zonas de estar en ella responde a esa necesidad de convertir este ambiente del hogar en un punto neurálgico de la vida en familia.

Preparar la comida entre todos, hacer la tarea, disfrutar de anécdotas... en la cocina se hace mucho más que en cualquier otro espacio de la casa y no se usa solo para cocinar. Entonces, ¿por qué no aplicar esta antigua práctica tradicional china que utiliza las fuerzas energéticas para armonizar a las personas con el entorno que las rodea?

Las claves del Feng Shui según los distintos aspectos de tu cocina

Según esta práctica milenaria, la cocina debe ser el centro de la casa. ¿Qué hay que tener en cuenta?

1. La orientación

Según el Feng Shui, la misma debe orientarse hacia el sur y quedar cerca de la entrada a la casa, aunque, de ser posible, que no se vea desde la puerta de ingreso. La puerta del baño, por otro lado, no puede quedar enfrentada a la de la cocina. La razón principal es porque se debilita la energía vital.

Para el Feng Shui, la cocina no puede estar enfrentada a la puerta del baño. FUENTE: ¡HOLA!

2. La colocación de los muebles

La circulación de las energías es uno de los pilares del Feng Shui y, por ese mismo motivo, la ubicación de los muebles debe ser un punto fuerte a tener en cuenta. Se debe hacer de manera que el o la responsable de cocinar no lo haga de espaldas a la puerta de acceso a la cocina. La razón es la siguiente: tener la espalda desprotegida y no ver la puerta, convierte a las personas en individuos más vulnerables y esto no los dejará cocinar tranquilamente.

Para el Feng Shui, lo ideal es que los elementos no estén enfrentados entre sí bajo ningún punto de vista ni tampoco debajo de una ventana, porque se puede llegar a sentir debilidad frente a energías negativas. Tampoco deben estar totalmente pegados los elementos de fuego con los de agua. Estos interfieren en la armonía del ambiente.

3. Los colores

La cocina pertenece al elemento fuego del Feng Shui, así que el mobiliario no debe ser rojo porque habría un exceso de fuego. Tampoco se aconseja que las cocinas sean totalmente blancas (algo muy común en estos días). Los colores que se deben evitar son el negro y el azul porque son fríos y apagan el fuego que necesita la cocina para llevar a cabo su actividad.

El Feng Shui recomienda que se usen colores cálidos en la cocina. FUENTE: ¡HOLA!

Los tonos que sí están aceptados según esta disciplina son los relacionados con la madera. También se puede incorporar colores cálidos en complementos y accesorios sin reformar la cocina. Lo ideal es equilibrar los colores y los acabados. Se busca que haya una unidad.

4. El orden y la limpieza

El mantenimiento del orden es fundamental para el Feng Shui: cada cosa debe estar en su lugar. La zona de los fogones o la placa representa el amor propio y, una vez utilizados, es indispensable no bloquearlos con ollas o sartenes. El horno representa la entrada de dinero y la opinión de los demás sobre nosotros, el espacio de lavado es sinónimo de autoestima y amor de pareja. Todos estos espacios deben estar, entonces, bien ordenados y limpios para que haya equilibrio en cada orden de las cosas.

Por otro lado, la nevera debe estar rodeada de madera (se puede colocar algún accesorio o una planta) y ha de estar libre de alimentos pasados o caducados.

El orden y la limpieza son claves para mantener la armonía y la buena energía en la cocina. FUENTE: ¡HOLA!

5. La decoración

Según el milenario arte del Feng Shui, las plantas aromáticas recrean lo mejor de la naturaleza en la cocina. Si se colocan cerca de la ventana, las mismas atraen energía y dejan que fluya por todo el ambiente. Eso sí, el exceso de plantas puede obstaculizar la prosperidad. Hay que hacerlo en su justa medida.

Las frutas y otros elementos vinculados a la alimentación que se usan como decoración, incrementan la energía positiva y atraen abundancia. Usar estos complementos para introducir colores a la cocina es una muy buena práctica para el Feng Shui. A la hora de decorar este espacio cotidiano de la casa, hay que evitar los dispositivos electrónicos como televisores, radios o teléfonos, ya que los mismos no favorecen a la comunicación entre la familia y perjudican la energía. La cocina es un espacio para la creatividad compartida, no solo para el simple acto de cocinar; sino también para los recuerdos de la familia.