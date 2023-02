Benjamín Vicuña: "Los prejuicios debilitan a la persona que los ejerce"

Había intriga, nervios, ansiedad, curiosidad, y mucha alegría en los rostros de funcionarios, empresarios, creativos, técnicos y público en general que se agolpaba en la calle Chile, entre Sarmiento y Espejo.

Es que el jueves 2 de febrero se presentó en Mendoza la película "Papá al Rescate", una coproducción argentino/chilena protagonizada por Benjamín Vicuña, y con Jorge Zabaleta, Fernando Larrain, Rodrigo Muñoz, Pinty Saba y Laurita Fernández en el elenco, entre otros. Rizoma Films, Frontera Films, Leyenda Films y Corinthian Media han sido las productoras del film dirigido por Marcos Carnevale.

El evento de presentación se organizó con "bombos y platillos": la provincia más grande de Cuyo fue el escenario principal de la historia, y varias de sus locaciones y paisajes son las que la albergan. Por eso la avant premier fue elegante y al mismo tiempo, descontracturada.

Desde las 19 Benjamín Vicuña, Marcos Carnevale y varios de los actores recibieron en el Park Hyatt Mendoza a la prensa, para después, a las 20.45, desfilar por una rutilante alfombra roja en la calle que conectó el 5 estrellas con la sala mayor de la provincia, el Teatro Independencia, donde a las 21.30 se realizó la proyección de la película, a sala llena.

Benjamín, de charla con MDZ.

Charlamos con Benjamín Vicuña sobre este particular momento:

- Un día de entusiasmo impresionante en la provincia de Mendoza. Los mendocinos vivimos con curiosidad e intriga la presencia de los equipos de filmación, el armado de locaciones, el desfile de actores durante meses... ¡y hoy por fin es el estreno y con todo el glamour! ¿Cómo estás viviendo esto, Benjamín?

- Contento, feliz de volver después del rodaje de tantos meses. Contento con esta película que quedó maravillosa. Es una comedia, pero tiene una comunicación directa con el corazón. Dialoga muy bien con los jóvenes, con los niños. Estamos muy orgullosos. Ya tuvimos un estreno en Chile, y paseamos por diferentes regiones del interior. Acá en Mendoza es el estreno oficial en Argentina.



- La verdad es que los mendocinos no estamos acostumbrados a estas movidas. Ver alfombras rojas, el Teatro Independencia todo iluminado... ¿Cómo te ha tratado Mendoza?

- ¡Que hermoso es el Teatro Independencia! Estamos felices, orgullosos y agradecidos por esta gran, gran, gran noche, en donde estoy seguro de que el público va a disfrutar de una gran película. Se van a sentir felices de verse representados en estos paisajes increíbles, con una cordillera hermosa.

Nos trataron muy bien. La verdad es que el Gobierno de Mendoza y los diferentes municipios se portaron espectacular a la hora de ayudarnos a resolver muchos temas de logística. Muy... ¿cómo se dice ahora? ¡Muy friendly!

Vicuña, carismático y divertido.

- ¿Qué va a ver la gente cuando entre a la sala del cine a ver "Papá al rescate"?

- Va a ver una película que emociona. Una comedia de un grupo de amigos cuyo tema trata justamente sobre los diferentes vínculos: el amor, la amistad, y cómo el rol del padre ha ido evolucionando en estos últimos tiempos. Pero bueno, básicamente van a ver una película linda, hecha con el corazón y para el corazón.



- En la peli hay un vínculo que se explora, que es el de un papá con una hija. Pero fundamentalmente el tema de la amistad es crucial: sobrevuela toda la historia... y sabemos que la amistad es quizás el sentimiento más importante para los argentinos.

- La amistad y la pasión por el deporte, son argentinas. Pero me parece que la amistad, como tú dices, es el motor de la película. Más allá de que trata de la historia de la recuperación de una hija, la peli es sobre ese grupo de amigos que dicen "si va uno, van todos" y como bien dices, me parece que Argentina tiene eso en su ADN, ¿verdad? El amor, el cariño es muy de los argentinos. Ya se sabe que celebran el día del amigo como no se celebra en ninguna otra parte. Me parece que es muy lindo cultivar ese valor y cuidarlo.

Una entrevista distendida.

- Sos un actor que ya ha trascendido un montón de fronteras. Has filmado en toda Latinoamérica, en España, y ha filmado en grandes ciudades pero también en localidades y pueblos del interior de cada uno de esos países. ¿Es diferente filmar en una gran capital, que afincándose un tiempo en una ciudad pequeña o un pueblo?

- Toda filmación es diferente. Puedo decirte que muchas veces los equipos técnicos que trabajan son de esos lugares específicos, y lo que se mueve son las cabezas de área. En ese sentido acá en Mendoza hay excelentes profesionales de todas las áreas, todos los técnicos son muy buenos. Hoy Mendoza se ha transformado en una especie de polo audiovisual. Se viene a filmar muchísimo. Acá hemos visto nacer diferentes series, y bueno, hemos visto la icónica "Siete años en el Tíbet". Efectivamente tienen muy buenas condiciones.

Es importante la ayuda de la ciudad en donde se filma, sea grande o chica. Mendoza es un lugar que nos ayudó muchísimo prestando servicios, ayudándonos con la logística. Desde lo político hay una intención de querer facilitar las cosas y eso se agradece profundamente.



- Bueno, la película cuenta con la presencia de Frontera Films, que es una productora local de la cual estamos muy orgullosos los mendocinos, porque los chicos de Frontera Films han traspasado también los límites, han hecho también dar sus pasitos de internacionales, etcétera. ¿Cómo es habituarse a trabajar todo el tiempo con diferentes equipos y con diferentes actores? ¿Qué actores recordás que te hayan marcado?

- Enriquece muchísimo trabajar todo el tiempo con distinta gente. He tenido la suerte de trabajar con Javier Cámara, un actor español impresionante, que entre otras cosas hizo "Hable con ella", de Almodóvar. Es un súper actor. Trabajar con Andrés Parra, un actor colombiano muy talentoso, el de "El patrón del mal", también fue grande. Y claro, muchos actores argentinos.

Yo, desde mi humildad, creo que lo que busco es poder aprender, poder vivir la experiencia y conocer. No hay nada más lindo, nada, nada, nada más lindo que poder conocer lugares y personas con tu trabajo. A mi por lo menos eso me produce una fascinación: es diferente al turismo. Es diferente a todo tipo de viajes. Filmando en un lugar se conocen diferentes formas y métodos de enfrentar el trabajo, de abordar el oficio. A mi me parece maravilloso poder viajar con mi laburo.

Al final de la nota, el video completo de la entrevista.

- ¿Cómo es Benjamín Vicuña como espectador de cine? ¿Te gustan las comedias? Elegís las comedias o te vas por otro lado?

- Veo de todo. Elijo de todo. Me gusta el cine, me gusta ir a la sala, me gusta apagar el teléfono, me gusta poder disfrutar y estar ahí, en una especie de catarsis grupal. Disfrutar, reír, escuchar como respira la sala. Por mis hijos veo mucho cine familiar, veo thrillers y me gustan, es un género que me divierte. No me gusta el cine de terror, me gusta más el cine psicológico. Me gustan los dramas, me gusta el cine político o de época.



- ¿Cuál es tu opinión sobre el debate que hay entre el cine "pochoclero", el cine comercial y el cine de autor o cine arte? ¿Es otra grieta?

- Esa es como la discusión de los 80, que era elegir teatro o televisión. Hoy adaptado a los tiempos también se discute si cine convencional o visto en plataformas. Creo que la creatividad y la expresión no tienen formas, son libres. En ese sentido creo que los prejuicios debilitan a la persona que los ejerce. Está claro que hay diferentes formas de expresión, está claro que hay diferentes nichos, está claro que hay diferentes gustos y lo importante es que haya herramientas para que todos puedan filmar y que todos puedan hacer la película que sueñan.

Lo que sí me preocupa, y esto ya son temas políticos, de que cada vez cueste más hacer cine y que cada vez esté más sola la industria. Es difícil hacer películas independientes. No está bueno que solo existan las películas comerciales grandes, mainstream; y tampoco debe existir solo el cine de autor y no haya cine comercial.

Creo que lo importante es que exista todo tipo de expresión y que haya laburo para todos, para muchas y muchos técnicos, realizadores, actrices, actores que nos dedicamos a esto. Lo de encasillar me parece que es algo secundario.

El actor quedó encantado con la calidez de los mendocinos.

- ¿Qué te llevás de esta experiencia de haber estado tantos días en Mendoza filmando?

- Bueno, me quedo con la luz de esta ciudad. Mendoza tiene una luz hermosa. Y me quedo con la cordillera, que la amo profundamente, que es parte de mi vida. Es como mi telón de fondo. En Mendoza me sentí en mi casa. Y claro, me llevo el vino, que me fascina. Fui muy feliz y espero que otros proyectos me traigan de vuelta acá.



- Cerremos esta charla hablándole a nuestros lectores: ¿por qué tienen que ir a ver "Papá al rescate"?

- Tienen que ver "Papá al rescate" porque es una comedia con corazón, porque es una coproducción chilena y argentina, porque la van a disfrutar, porque se van a emocionar y porque el protagonista principal de esta película, aunque no lo crean, es el paisaje. Así que se van a sentir orgullosos de tener un país, una provincia y una ciudad con una cordillera tan linda.

No te pierdas, a continuación, la entrevista completa en video: