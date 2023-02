Hablan los empresarios que fueron a Soundtuary: la fiesta del año en Argentina

Casi cinco mil personas disfrutando. Alrededor de dos mil turistas, dos mil visitantes que llegaron desde Estados Unidos, Israel, México, Paraguay, Chile, Brasil y diferentes partes de Europa para vivir esta verdadera revolución musical que fue la edición de febrero 2023 de Soundtuary, una experiencia sensorial única y trascendente, una vivencia de conexión con la música, el baile y el entorno natural que llegó para quedarse en Mendoza.

Es que con respecto a este tipo de fiestas y reuniones en el mundo, hoy la vanguardia dicta un cambio y una evolución en el universo de la música electrónica y house que se está dando y que está sorprendiendo a quienes estereotipan y califican a lo electrónico como tecno duro y hard: hoy la buena música electrónica, la que es tendencia y éxito en el mundo, es una música blanda que incorpora percusión, voces en vivo, que es más melódica incluso, entre otras características.

En el marco de esta revolución mutisensorial se inscribe Soundtuary. No es una fiesta, sino que es un espectáculo y una sucesión de sensaciones que muchos nunca antes habían vivido. Es en realidad una experiencia... Una experiencia musical completa e integral.

Justamente Soundtuary es un evento que supera al artista que se presenta. No depende del artista ni de su renombre -por más que los que integran su line up se inscriben entre los más importantes del mundo, hoy por hoy- sino que la producción del evento los supera. Pasan tantas cosas, que los artistas son solo una más.

La puesta en escena, la calidad del audio, el escenario, la pista de backstage en donde el Dj pincha con 60 personas detrás y unas 150 a los costados, la escenografía integral que transforma totalmente el predio en donde se hace y que lo vuelve una dimensión diferente, las increíbles pantallas y el lugar único por su paisaje -en este caso Lomas del Malbec, en Alto Agrelo- formaron un combo a través del cual todos los que asistieron vibraron horas y horas, casi en éxtasis.

Soundtuary ya es una realidad en Mendoza y tiene un doble logro: concreta en este lugar esa experiencia única, y al mismo tiempo posiciona a la provincia en el mapa del mundo de este tipo de eventos, que son experiencias híper premium, de una calidad artística extrema que se dan en ciudades como Ibiza o Tulum.

Y por si fuera poco, a lo experimentado el sábado 25 de febrero se sumó la vivencia del after party, un momento que solo se da cuando el encuentro es verdaderamente especial. Porque, se sabe, lo que termina posicionando a este tipo de eventos en el mundo, en ciudades como Capadocia o Mikonos, es la magia de lo que pasa en los afters.

En Mendoza, los artistas sintieron la necesidad de entregarse de más, quisieron brindar una reciprocidad por lo entregado y tocaron hasta las 11 de la mañana del domingo, con el marco del volcán Tupungato enfrente. De hecho quienes estaba pautado que tocaran en ese after no pudieron hacerlo, porque los tres productores de Keinemusik, que son parte de la elite de los mejores del mundo, se quedaron mostrándose tal cual son, y poniendo música de una calidad y estilo diferente y único.

Serán las imágenes de Soundtuary Mendoza las que próximamente enloquecerán al mundo de estos eventos. Es que lo que se vivió el sábado no pasó nunca en nuestra provincia, y definitivamente la erige en un destino musical único e inigualable. Mendoza se recibió como destino musical de nivel internacional.

Charlamos con algunos empresarios y emprendedores que estuvieron en Soundtuary, y les preguntamos cómo vivieron ese momento, y qué significa para Mendoza la realización de un evento de estas características. Esto nos dijeron.

Adrián "Chino" Yacopini - CEO de Yacopini Motors

Chino Yacopini y su esposa Paola Alund.

Estoy impactado. Es excelente para la provincia que haya personas del ámbito privado que se arriesguen a cranear una cosa así. Con mi esposa Paola nos quedamos hablando y analizando los momentos del evento y la envergadura del mismo, y solo nos resta aplaudir.

Esto le sirve a la provincia, nos posiciona a nivel mundial, porque la fiesta sinceramente ha sido histórica. No ha habido fiestas como esta en Mendoza. ¡Mirá que he ido a varias fiestas en todo el mundo! La presencia de turismo internacional claro que se notó, pero en mi opinión, y como empresario local, yo le quiero decir gracias a todos los mendocinos que fueron, que pagaron su entrada, que actuaron como anfitriones y que disfrutaron de la fiesta. Gracias a los mendocinos que apoyan las iniciativas que permiten que la provincia se destaque. Me siento orgulloso de la provincia que tenemos.

Finalmente, estoy convencido de que hay que seguir apoyando a los emprendedores, a los que vienen de lo privado, a los que se la juegan por la provincia en la que viven.

Pamela David - Conductora de TV y empresaria

Pamela David.

Lo primero que puedo decirte sobre Soundtuary es... ¡Qué divino el lugar! Llegué temprano, a las 19 horas, y entonces pude ver el lugar increíble, disfrutar de la "golden hour". Muy buena organización, y la conjunción con la belleza de la finca y la naturaleza mendocina fue impactante. Agradezco haber ido de día para poder ver todo lo que habían organizado.

Ya de noche, disfruté de la música divina, el ambiente, la gente, la buena energía, el servicio, la atención. La verdad es que pasamos un evento maravilloso. Luego compartimos con Adrián Chino Yacopini y su esposa, que hace poco había sido su cumpleaños. ¿El resumen? Muy muy muy divertido, muy muy muy lindo. Gran evento, espero repetir.

Joaquín Barbera - Director de Grupo Broda

Joaquín Barbera, de camisa blanca, junto a un grupo de amigos.

La verdad es que, en mi caso, quiero destacar la importancia de la inversión y el desarrollo de este tipo de eventos de calidad internacional para Mendoza. Por un lado genera bienestar para toda la gente que asiste a disfrutarlo; y por otro lado, fomenta el turismo que tracciona un montón de actividades como la hotelería, la gastronomía, el transporte y demás. Cuando hablamos de gastronomía y de promoverla y mejorarla, viniendo del rubro, es crucial que todos entendamos que esto genera más trabajo para los productores mendocinos.

Pienso que este evento nos pone en escena global para recibir turistas durante todo el año. No solamente los turistas van a venir en la fecha en que se haga esta fiesta, sino que la publicidad que se hace de Mendoza a partir de un evento como este, donde miles de personas empiezan a hablar de la provincia en distintos ámbitos y plataformas, hace que haya un muestreo y visualización de nuestros paisajes, establecimientos y productos que nos beneficia enormemente. Yo estoy supercontento: hay que valorar cuando alguien decide ponerle tiempo y plata a desarrollar este tipo de eventos. Me parece brillante, así es que felicitaciones.

Santiago Mayorga - Winemaker de Nieto Senetiner

Santiago Mayorga.

Desde hace mucho tiempo, los mendocinos que lean me entenderán, iba con amigos a "La osa", un pequeño boliche en donde sonaba música electrónica. Estos amigos me fueron enseñando y abriendo este panorama, y desde ese entonces, la disfruto un montón.

La música electrónica es un momento de baile y de conexión con uno mismo, donde hay introspección, disfrute de la música... donde uno puede conectarse con la música y si quiere, conectarse y encontrarse con todas las otras personas que están bailando. Es un estado especial, que depende de como vos te sientas. Se trata de un momento muy libre, en donde cada uno está en su mundo y al mismo tiempo está con un montón de diversas personas que disfrutan de lo mismo. Eso es lo que me gusta de la música electrónica, además de que me encanta bailarla.

Puedo decirte que este estilo de música me energiza de alguna manera, y me parece que Mendoza hoy es un destino hermoso para fiestas de música electrónica. Ojalá que siga siendo así: los que gustamos de esta música y la disfrutamos, celebramos que haya gente que decide invertir en estos eventos.

Yo fui de los que llegó bastante tarde a Soundtuary, pero Keinemusik me pareció espectacular. Soundtuary fue divertida, fue alegre, una jornada muy linda. Muy arriba la música, la gente muy contenta y disfrutando el momento, coronado por una noche espectacular en donde la poca lluvia que cayó no opacó nada, y hasta hubo una ventisca hermosa gracias a la cual no hacía ni frío ni calor. El lugar me pareció glorioso.

Sergio Pensalfine - Presidente de El Cacique S.A.

Sergio Pensalfine, de camisa gris, con su esposa y amigos en Soundtuary.

Soy muy sincero: no es el tipo de fiesta a las que me gusta ir, ni de las disfruto tanto; pero no puedo dejar de ser objetivo: es un evento que metió casi 5 mil personas, que pagaron por estar ahí. No hay ninguna discusión. Hay fiestas que no meten 5 mil personas ni siquiera invitándolas.

A los números me remito, y con el pragmatismo que me caracteriza, te diría que obviamente la apuesta vale la pena y que Mendoza se encamina estar bien preparada para que estos eventos tengan el éxito que están teniendo.

Para mi fue un suceso. No puedo dejar de verificar que la fiesta ha sido un éxito, con una repercusión importante, que tiene una puesta en escena muy impresionante, con una técnica muy lograda, con una calidad excelente. Un fenómeno.

Durante la pandemia, el glamour que a Mendoza le otorga el mundo del vino, la transformó en un destino turístico de un estilo que antes estaba exclusivamente radicado en Punta del Este. Que a Mendoza empiecen a llegar ese tipo de eventos, para este tipo de turismo, con el esplendor que arroja nuestra montaña, nuestro paisaje y nuestro exclusivo mundo del vino; es bueno para la provincia. Ese tracking, estas actividades motorizan y hacen las veces de tractor que nos trae gente.

Mendoza tiene todo para posicionarse y para que esta fiestas continúen con el éxito que yo veo que han tenido. Yo concurrí a las dos fiestas con la marca Soundtuary que ya se hicieron, y las dos me parecieron un éxito total. De hecho llegué a preguntarme... ¿cómo es que que este evento motoriza a tantas personas? Evidentemente hay masa crítica en Mendoza para esta fiesta y creo que es un hallazgo empresario. Pienso que se va a transformar en un clásico, es lo que creo que va a suceder.

Finalmente, el tiempo de Vendimia le otorga un marco fenomenal para que sea una fecha donde la gente, además de venir a disfrutar de la provincia en su época más visible y turística, agregue una fiesta de esta magnitud y... ¡cartón lleno!

Rodrigo Guardia - CEO de Rovlan S.A.

Rodrigo Guardia y su esposa, Martina González.

Seguro te lo dicen varios, pero seré uno más: este evento ha posicionado a Mendoza de otra manera. Que se haya hecho en un lugar relacionado al mundo del vino, que el lugar se llame "Lomas del Malbec", que los viñedos sean la escenografía no puede ser mejor acierto. Me cansé de hablar con gente de afuera, de otras provincias y otros países, y te cuento que pude comprobar en varios locales de Go Bar y de nuestros franquiciados que varios clientes que estaban de paseo venían a Soundtuary.

¿Una anécdota? Cuando decidí irme, subí a mi auto a unos chicos de otra provincia y no podían creer la calidad del sonido de la fiesta y por la producción; y eso que me comentaban que eran gente que sabía y con experiencia en disfrutar este tipo de movida.

Estamos hablando dos días después y todavía me dura la euforia: me encantó.

Patricio Hernández - Grupo Go

Santiago Mendive, Federico Colombi, Diego Pasos, Marcelo Pérez y Patricio Hernández.

No soy habitué de fiestas electrónicas: lo fui cuando fui joven. Trabajé con Creamfields y en fiestas posteriores y te puedo decir que fue una producción excelente, que estuvo a nivel mundial, y que la puesta en escena fue increíble.

Estoy dando mi opinión que es la de una persona que no asiste habitualmente a este tipo de eventos, y por eso es que más allá de las presentaciones musicales, hablo de la espectacularidad de la puesta en escena, del lugar, de la geografía. Todo el pensamiento, la concepción de esta experiencia combinada con las performances de los artistas estuvo fenomenal.

Marcelo Pérez - Ignis Media Agency

Fede Colombi, Santiago Mendive, Patricia Terranova, Marcelo Pérez y Pato Hernández.

Yo sí soy habitué de las fiestas electrónicas, básicamente porque soy melómano y amo la música en general. La música electrónica, en mi caso, tiene el poder de transportarme y viajar a otro mundo en cuestión de segundos. Soundtuary en Mendoza me pareció increíble. Viví una experiencia única en un entorno paradisíaco, como es Lomas del Malbec. El sonido, las imágenes, la producción y la calidad de los Dj`s en general hicieron que se produzca un momento multisensorial, pocas veces visto. Realmente alucinante.

Santiago Mendive - Taggify

Me encanta la música en general. Fui desde la primer Creamfields que se hizo en San Isidro hasta los recitales de Hernán Cattáneo... también los recitales me encantan: voy a muchos espectáculos y la verdad es que me pareció que Soundtuary estuvo muy bien organizado. La puesta fue increíble, el tema del escenario y las pantallas estuvieron bárbaros, el lugar es espectacular y

La música me parece que estuvo muy buena: llevaron muy bien el ritmo de la gente, al principio tranquilo; después hubo dos momentos importantes donde la gente se dio cuenta de que el pibe elevaba y la verdad que todo fluyó. Una muy linda fiesta. A ver, para que para que yo, que soy un tipo de cierta edad, me quedé hasta las 4 de la mañana... tiene que haber estado bueno.