Ed Sheeran y Adele rechazan al rey Carlos III y no cantarán en su coronación

La coronación del rey Carlos III tendrá lugar el próximo mes de mayo y la lista de invitados especiales no tardó en llegar. El gran evento cerrará el domingo 7 con un exclusivo concierto en el Castillo de Windsor y dos de los cantantes principales no estarán presentes. Se trata nada más ni nada menos que de Ed Sheeran y Adele. Al parecer, tienen motivos de sobra para no asistir a la ceremonia y te los contamos a continuación.

Adele tiene una de las voces más destacadas del mundo. / Fuente: instagram @adele

La coronación del rey Carlos III

En septiembre de 2022, Carlos III asumió el trono después del fallecimiento de su madre, la reina Isabel II. Su coronación está programada para el 6 de mayo de este año en la Abadía de Westminster.

El Palacio de Buckingham ha anunciado que esta ceremonia será la coronación más corta, futurista, inclusiva y económica hasta la fecha, aunque conservando las connotaciones tradicionales que han caracterizado a este evento durante más de mil años.

Tanto el rey Carlos como la reina consorte Camilla, ya están inmersos en los preparativos, incluyendo la creación de una lista de reproducción en Spotify con grandes artistas, entre los que se encuentran las Spice Girls, Harry Styles, David Bowie y los Beatles.

Ed Sheeran no podrá asistir a la coronación del rey Carlos III / Fuente: instagram @teddysphotos

Los motivos por los que Ed Sheeran y Adele no asistirán a la coronación

Ed Sheeran no podrá participar en la coronación del rey Carlos III debido a una cuestión de agenda, ya que el famoso cantante tiene programado un concierto en Texas el sábado 6 de mayo, lo que hace imposible su presencia en el evento. Además, hay que tener en cuenta que el día 13 de mayo también volverá a actuar en este estado de los Estados Unidos.

Por otro lado, el caso de Adele es diferente. Según informa un medio cercano a la cantante, ella misma habría rechazado la invitación para participar en la coronación sin dar explicaciones al respecto. Esta decisión ha sorprendido a muchos, especialmente porque a partir del 25 de marzo la artista no tiene programados eventos musicales, lo que sugiere que podría haber dispuesto de tiempo suficiente para preparar su tan esperada participación en el evento.

Igualmente, el espectáculo que se espera ofrecer en la coronación contará con la participación de muchos otros artistas de renombre.