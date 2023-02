El gran DJ y productor Giorgio Stefano cuenta por qué Soundtuary es un evento sin igual

Ya comienza la cuenta regresiva para disfrutar de Soundtuary, la fiesta internacional que invita a bailar, disfrutar del entorno natural y vivir la Vendimia como nunca antes. Palpitando la previa, hoy te presentamos a uno de los DJs que ha protagonizado line ups increíbles de este evento: Giorgio Stefano. Es DJ y productor musical nacido en Mallorca, España y criado en Córdoba, Argentina. Actualmente se encuentra viviendo en la meca musical: Tulum, México.

“Mi primera participación en Soundtuary fue hace tres años en Miami, son una productora increíble que están siempre en todos los detalles e innovando en cada evento".

Con tan solo siete cortos años de carrera, el español ya se ha hecho un nombre en la industria de la música tech permitiéndole compartir cabina con algunos de los mejores DJ del mundo, tales como Mathame, Seth Troxler, Patrice Baumel, Echonomist y Roy Rosenfeld, entre otros.

Hablando sobre su carrera, Giorgio Stefano nos contó que “se podría decir que comenzó como un hobby, tocando en fiestas de amigos en Córdoba. Pero cuando viajé a México decidí hacerlo de forma profesional, por lo que estudié en una academia y luego perfeccioné mi técnica tomando clases particulares hace unos 6 años atrás”.

Su estilo musical fusiona el melodic techno y el indie dance.

Los sets de Giorgio Stefano están curados con mucha meticulosidad y se caracterizan por paisajes sonoros profundos en los que se fusionan estilos como Melodic Techno & Indie Dance, lo que se presenta como un reflejo de su volubilidad como artista. “Yo defino a mis sets como versátiles, me gusta leer el entorno en el que me encuentro, el lugar, las personas, me gusta darle lo que esperan de mí y más, pero siempre dentro de mi estilo que es con melodías hipnóticas transiciones largas pero siempre con un buen groove”, agregó.

El productor con sus trabajos presenta una composición conmovedora pero encantadora para nutrir un gusto sofisticado que lleva a la multitud a un viaje único. Giorgio se ha hecho presente en eventos y exhibiciones en todo el mundo, incluido Soundtuary en Miami, Techno Brooklyn NYC, DJ Mag Tulum e Incendia Tulum.

Giorgio Stefano cuenta que una de las experiencias "que nunca me voy a olvidar fue en el after party de la MotoGp en San Juan, ya que soy fan de las motos, es algo que amo aparte de la música. Estuvimos en los pits con todos los pilotos y con la buena compañía de Apache y Ámeme. Ni hablar de que después compartí cabina con uno de mis ídolos, Bedouin”.

El DJ español en la primera edición de Soundtuary en Argentina.

El entrevistado se considera parte de la familia de Soundtuary por haber compartido distintas ediciones. El año pasado protagonizó el aterrizaje de esta gran fiesta en Argentina, la cual se realizó en San Juan. “Mi primera participación con ellos fue hace tres años en Miami, son una productora increíble que están siempre en todos los detalles e innovando en cada evento. Me gusto mucho el público que manejan, también tengo para destacar el sonido y el dj booth siempre tope de gama”, agregó el productor musical.

El 25 de febrero Soundtuary tendrá lugar en Mendoza, a partir de las 17 hs en Lomas del Malbec, una locación ideal para sumergirse en el santuario musical. Se presentarán artistas de primer nivel, tales como NIM, el dj, productor de eventos y director artístico argentino que cuenta con más de 18 años trabajando en el mundo del entretenimiento, tanto en la parte musical como en la producción; Apache, el DJ francés que actualmente vive en Miami y es el co-creador de la experiencia inigualable de Soundtuary. El gran cierre lo hará Keinemusik, el trío alemán nacido en 2009 conformado por &ME, Adam Port & Rampa.

Si quieres disfrutar de esta experiencia única de vivir la música y la Vendimia, no te quedes sin tu entrada, puedes conseguirla de forma online en Soundtuary Tickets.