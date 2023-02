Sunset y buena onda en el parque: una nueva ronda de sociales

La clave es la diversión. Ya es un hecho que los sunsets en Mendoza han llegado para quedarse, y algunos opinan que no solo serán una moda estival, sino que perdurarán durante todo el año.

Si bien la mayoría de ellos son en zonas más alejadas de la Ciudad, como la zona de bodegas de Luján de Cuyo, distritos de Maipú como Coquimbito, Russell o Barrancas, o el bello Valle de Uco; hay algunos que se arman en zona céntrica y que se transforman en grandes opciones para disfrutar entre semana sin culpas.

"Me encanta salir los jueves, y este sunset en el parque General San Martín me cierra por todos lados, porque uno llega a las 19 o 20 horas, come algo rico, y desde las 22 disfrutás con amigos. A la 1 de la mañana ya estoy en la camita y sirvo perfecto para el otro día", resumió Gonzalo, un joven abogado mendocino habitué de "Follow the sun", los afters de Bosco.

Este ciclo que se organiza en el restó ubicado en el Golf Club del parque puede ser electrónico o en clave música de fiesta o "cachengue", según el día al que se asista. Justamente uno de los atractivos del lugar, además de la cercanía, es que está rodeado de verde y árboles que aseguran la frescura deseada y buscada para las noches de verano.

Te dejamos, a continuación, una galería de fotos con amigos a pleno disfrute, como solo MDZ Sociales puede mostrarte

