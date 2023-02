Los rumores son cada vez más fuertes e indican que el príncipe Harry y Meghan Markle estarían esperando a su tercer hijo. Se esperaba que la noticia fuese confirmada durante el día de San Valentín, pero este pasó y no hubo anuncios oficiales.

Hasta el momento, Meghan y Harry tienen 2 hijos: Archie y Lilibet - Fuente: Instagram The Duke and Duchess of Sussex (/sussexroyal)

El príncipe Harry y Meghan Markle estarían esperando un nuevo hijo

Durante semanas, por no decir meses, el príncipe Harry y Meghan Markle han sido noticia por el documental que protagonizaron para Netflix y también por la publicación del libro de memorias del hijo menor de Carlos III y Lady Di.



Sin embargo, ahora la historia es distinta y la pareja se encuentra en el centro de la escena mediática por una noticia que poco tiene que ver con el escándalo y las peleas de la Familia Real británica.



Al parecer, Meghan Markle estaría embarazada y tanto ella como su marido estarían esperando a su tercer hijo. Si bien no está confirmada, la noticia no sería sorprendente debido a que fuentes cercanas a la pareja revelaron hace tiempo que ambos tienen deseos de formar una familia numerosa.



Además, entre los nacimientos de Archie Harrison y Lilibet Diana, sus dos hijos, transcurrieron dos años (2019 y 2021), y en este 2023 se cumplen otros dos desde el nacimiento de la pequeña.



Harry y Meghan: pasó San Valentín y no hubo confirmación oficial del embarazo

Desde que comenzó a circular el rumor, se dijo que el anuncio oficial por parte de Harry y Meghan sería realizado el 14 de febrero. Esto, en primer lugar, debido a que es el Día de San Valentín.



Al mismo tiempo, sería un homenaje a la princesa Diana, quien anunció sus dos embarazos (el de William y el de Harry) precisamente un Día de los Enamorados.



Como si fuese poco, Harry y Meghan también habían dicho que estaban esperando a Lilibet Diana el 14 de febrero de 2021. Sin embargo, la jornada que celebra a los enamorados de todo el mundo pasó y no hubo anuncio oficial.



Habrá que esperar para ver si en efecto Meghan está embarazada o si acaso la confirmación de la noticia se encuentra supeditada a otras variables, en especial la de la asistencia o no de la pareja a la coronación de Carlos III el próximo 6 de mayo (día del cumpleaños de Archie).