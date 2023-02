Diego Boneta se suma a la tendencia y lanza su propia marca de tequila

Diego Boneta sigue disfrutando de la gloria y del éxito que le ha traído la interpretación más destacada en su carrera actoral. Estamos hablando de la serie "Luis Miguel" en la que se pone en la piel de nada más ni nada menos que del mismísimo cantante. Gracias a la fama conseguida, el actor se ha sumado a la tendencia de muchos otros famosos y ha lanzado su propia marca de tequila. Mira porque se ha decidido por esta tradicional bebida mexicana.

"Defrente", la marca de tequila de Diego Boneta. FUENTE: Instagram @diego

Diego Boneta lanza su marca de tequila ‘Defrente’

En pleno rodaje de la película "Father of the Bride", el mismo Diego Boneta se mantuvo al pendiente de todos los detalles y de las etiquetas de su reciente marca de tequila "Defrente". El actor afirmó que en los últimos dos años estuvo inmerso en la realización de uno de sus proyectos más deseados: la creación de un producto que enalteciera a México.

Cabe recordar que como productor, Diego Boneta ha impulsado desarrollos como "Luis Miguel: la serie" y la película "New order", pero, a la par; también se ha dado el gusto de dar rienda suelta a su pasión por el tequila y ha creado el suyo propio bajo el nombre "Defrente"

“Siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. En los sets en Estados Unidos, cuando me decían que probara uno, yo les daba una botella de mi tequila preferido al final del rodaje. Siempre he sido muy apasionado y curioso por encontrar el tequila más suave, probar diferentes”, comentó el actor muy orgulloso cuando lo entrevistaron acerca de su propia marca de tequila.

“Lo quiero compartir con gente del extranjero, me encanta eso, poder compartir este tequila con todos, amigos, compañeros de trabajo. A todos lados ya voy con mi botella, me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos“, sumó Diego Boneta en su encuentro con los medios.

Diego Boneta estuvo dos años trabajando en el desarrollo y fabricación de su propia marca de tequila, al que denominó "Defrente" - Instagram @diego

Diego Boneta aprovecha su gira por México

El actor mexicano vive actualmente en la ciudad de Los Ángeles, más precisamente en West Hollywood, pero se encuentra por estos días en México con motivo de la promoción de la comedia romántica "At Midnight". Ni lento ni perezoso, Diego ha aprovechado la ocasión para promocionar su nueva marca de tequila y hasta ha considerado hacerle llegar una botella al mismo Luis Miguel, a quien interpretó a la perfección en su bioserie.