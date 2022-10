Prepara tres cócteles frescos y cítricos con el tequila de Kate del Castillo

Al igual que su personaje en la Reina del Sur, a Kate del Castillo le gusta disfrutar de un buen tequila. Y desde su marca Tequila Honor del Castillo, propone tres cócteles frescos y cítricos con tequila. Alternativas distintas para disfrutar esta clásica bebida mexicana.

Aquí, las recetas con todos los ingredientes y detalles para que puedas prepararlos en casa.

Mexican tonic

Ingredientes:

60 ml de Tequila Honor Afilado (reposado).

Honor Afilado (reposado). 1 chorrito de jugo de limón exprimido

5 shots de agua tónica

1 rodaja de lima

El Mexican Tonic combina tequila con agua tónica.

Preparación:

Colocar abundante cantidad de hielo en una copa de boca ancha. Añadir el tequila junto con el jugo de limón recién exprimido. Sumar el agua tónica y decorar con la rodaja de lima.

Mexican New Orleans Fizz

Ingredientes:

45 ml de Tequila Honor Reflexión (blanco)

Honor Reflexión (blanco) 15 ml de jugo de lima

15 ml de jugo de limón

35 ml de sirope simple

60ml de crema de leche

1 clara de huevo pequeña

2 chorritos de agua de azahar

Preparación:

Colocar en un vaso largo el tequila blanco. Añadir el jugo de lima y limón exprimidos. Sumar el sirope, la crema de leche, la clara de huevo y el agua de azahar.

Mexican Lemon Droop

Ingredientes:

45ml de Tequila Honor Afilado (reposado)

Honor Afilado (reposado) 25 ml de jugo de limón

7.5ml de syrup simple

1 rodaja de limón para decorar

Preparación:

Este cóctel se prepara en la típica copa de Martini. Mezclar en una coctelera el tequila junto con el jugo de limón y el syrup simple. Decorar con una rodaja de limón.

“El tequila es parte de un empoderamiento de la mujer, de decir: ‘Yo también soy independiente, a mí también me gusta el buen trago y no me quieras hacer a un lado dándome champagne o un trago dulce’”, aseguró la actriz en un entrevista con los medios con propósito del lanzamiento de su tequila premium.

Al igual que su personaje en la Reina del Sur a Kate del Castillo le gusta disfrutar de un buen tequila.

El Tequila Honor del Castillo, se elabora en las tierras altas de Arandas, Jalisco, en la Destilería de la familia Vivanco, una de las históricas productoras de tequila, y ha logrado instalarse muy bien tanto entre los consumidores de México como de Estados Unidos. Kate del Castillo lanzó cuatro líneas. Tequila Honor Reflexión Blanco, Redención Reposado, Afilado Reposado y Afirmación.