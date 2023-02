Así suenan 5 de los DJs más destacados en el mundo

Todos los días, de lunes a viernes, de 20 a 21 hs, en MDZ Radio se disfruta de “Espacio Soundtuary”, un programa de radio destinado a los distintos DJs que protagonizan la escena de la música electrónica internacional. Mientras tanto, la fiesta Soundtuary regresa a Mendoza el 25 de febrero como una de las actividades del calendario oficial de la Fiesta Nacional de la Vendimia, y ya puedes prepararte para la ocasión sintonizando esta propuesta.

Para comenzar la semana AUDIOFLY nos deleitará con sus distintos trabajos. El dúo está conformado por Anthony Middleton y Luca Saporito, quienes son productores, DJs y organizadores de eventos que han creado distintas plataformas desde donde han desarrollado su característico sonido house. Sus sellos "Supernature" y "Flying Circus" han apoyado y nutrido las carreras de conocidos artistas como Solomun, Bedouin, Blondish, entre muchos otros. Además, su fiesta "Flying Circus" se ha establecido globalmente ofreciendo ediciones en las ciudades claves del circuito de música electrónica internacional.

Audiofly cuenta con una trayectoria musical de más de dos décadas.

Siguiendo con la programación, el día martes será el turno de Ninetoes . El artista comenzó su carrera como DJ de hip hop obteniendo gran experiencia y habilidad con las bandejas para tocar. Ninetoes hizo su aparición en la escena de música house en 2013 cuando su track "Finder" fue el más “shazameado” de la temporada de Ibiza logrando que el comentario de la isla entera fuera: ¿"Quién es este tipo Ninetoes?". Inmediatamente obtuvo gran reconocimiento de varios de los djs más reconocidos del momento como Loco Dice, Carl Cox o Luciano. Desde ese momento comenzó a recorrer todo el mundo y editó música en importantes sellos como Stereo, Mobilee, Toolroom o Suara.

Los sets de Ninetoes son ideales para los amantes del house.

El día miércoles tendrán lugar los sets de Armen Miran. En 2006, el dj y productor armenio comenzó su viaje componiendo música electrónica ambient y dub techno. Pronto logró instalarse en la escena underground de su país natal logrando hacerse de una gran fama y respeto entre sus colegas. Hace unos años decidió mudarse a Los Ángeles desde donde comenzó a desarrollar una carrera más internacional convirtiéndose en un trotamundos llevando su sonido deep house a gran cantidad de países.

Armen Miran, un artista que abre su paso en el universo de la música electrónica internacional.

Chloe Caillet será la protagonista del día jueves. La dj, productora y multiinstrumentista nacida en París es conocida por su particular gusto ecléctico tanto en la música como en la moda. Se ha presentado en varios de los eventos y fiestas más renombrados del mundo incluyendo una residencia con Dixon en Pacha, Fabric Londres, Tek Support en NYC, Hi Ibiza, Brooklyn Mirage o Circoloco en DC10. Sin dudas es una artista a la que hay que prestarle atención porque no deja de sorprender con su talento.

Los sets de la parisina deleitan a cualquiera que los escuche.

El fin de semana comenzará nada más y nada menos que con KEINEMUSIK . El colectivo de djs, productores, diseñadores, compositores, pintores y músicos berlineses que han estado desarrollando su ambicioso proyecto desde el 2009 y llegan a Mendoza el próximo 25 de febrero. &ME, Adam Port, Rampa, Reznik y Monja componen un equipo único con intereses en común. Tienen la intención de redefinir la música house y techno.

Keinemusik será la gran presentación de la segunda edición de Soundtuary en Mendoza.

Los artistas no dejan nada librado al azar prestando atención a una estética marcada tanto en sus flyers, tapas de sus discos y hasta en su forma de vestir. Actualmente se encuentran en uno de los mejores momentos de su carrera siendo uno de los shows más solicitados del mundo entero con una agenda y colaboraciones como la coproducción de un disco con el superstar Drake.

Espacio Soundtuary, es la previa para vivir la experiencia única de la tercera edición de la esta fiesta internacional que se llevará a cabo el 25 de febrero a las 17 hs en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo. Sintonizanos y prepárate para conocer más acerca del santuario musical que llega pronto a Mendoza. Recuerda que las entradas las puedes encontrarlas de forma online en Soundtuary Tickets hacieno click acá.