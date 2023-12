Así se vive en Miami la semana del arte: una de las ferias más llamativas

Esta semana se desarrolla la famosa Art Week Miami Beach, la feria artística que reúne a los mejores expositores del mundo. Esta edición cuenta con una programación y exposiciones de renombre internacional y una abultada agenda con interesantes actividades programadas. Una celebración que convierte cada año al sur de Florida en el epicentro de la cultura a nivel mundial.

Esta nueva edición cuenta con dos nuevas instalaciones temporales de arte público en la Española Way y la calle 41, además de la última exposición No Vacancy. Además, regresa por quinto año, el popular Miami Beach Legacy Purchase Program, con obras de los artistas Sanford Biggers, Amoako Boafo, Ebony G. Patterson y Farah Al Qasimi.

En el marco de esta programación especial, y a raíz de la llegada de Art Basel, considerada la feria internacional de arte contemporáneo más completa de América del Norte en su 21ª edición. Para sumarse el reconocido distrito artístico de Wynwood Walls ha visto modificada la imagen de sus paredones, este nuevo aspecto puede apreciarse desde cualquier sitio, gracias la Wynwood Walls Live Webcam ubicada allí y disponible en el sitio del Greater Miami Convention and Visitors Bureau.

Art Basel MB es uno de los eventos más esperados en Miami. Foto: GMCVB

"Miami Beach se convierte una vez más en el centro del universo de las artes, y no podemos estar más orgullosos", compartió el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber. "Ser anfitriones de esta increíble reunión de los mejores artistas, galerías y coleccionistas contemporáneos cada año ha ayudado a transformar nuestra ciudad en uno de los verdaderos destinos de arte y cultura en el mundo".

Wynwood Walls se suma a la Semana del Arte en Miami. Foto: GMCVB

Argentina en el Art Week Miami Beach

Argentina tendrá una importante presencia esta semana del arte en Miami. Un total de 17 galerías del país participan desde este martes y hasta el 10 de diciembre de las ferias Art Basel Miami Beach, Pinta, Untitled Art y N.A.D.A.



En Art Basel estarán participando las galerías Barro, Isla Flotante, Jorge Mara – La Ruche, Rolf Art y Ruth Benzacar, en el Centro de Convenciones de Miami Beach (MBCC), junto a 277 galerías de 33 países.



En otro extremo de la ciudad la feria Pinta Miami contará con la participación de Pabellón 4 Arte Contemporáneo y la galería cordobesa Sasha D Espacio de Arte en la sección principal. En tanto, la sección Nest exhibirá cinco galerías: las santafesinas Crudo Arte Contemporáneo y Subsuelo Galería de Arte y, por primera vez, las galerías: Moria, The White Lodge (Córdoba) y Valerie´s Factory.



La AMIA también estará presente en Pinta Miami 2023 -que abre del 7 al 10 de diciembre en The Hangar- con su proyecto Arte y Solidaridad.



Afianzada como una "feria de arte independiente", Untitled Art contará con la participación de las galerías Pasto Galería, Herlitzka & Co. y, por primera vez en esta feria, las galerías Constitución y Vigil González.



Por último, la galería Calvaresi participará de la feria N.A.D.A. en la sección principal con obras de los artistas Sebastián Mercado y del pintor rosarino Luis Ouvrard.



Otro hito de la ciudad será la programación durante Miami Art Week en el denominado Faena District, con la exposición "Spaces of influence: Shaping Community In The Modern World", que incluye instalaciones del chileno Sebastían Errazuriz, del estadounidense Beeple -famoso por vender el NFT más caro de la historia- y la estadounidense Kelly Breez.