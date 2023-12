Eliminá bloqueos y atraé abundancia con la magia de luna llena en géminis

La reciente luna llena de noviembre, que iluminó el cielo el pasado lunes 27, dejó a su paso una energía intensa y transformadora. Incluso días antes y después de su punto máximo, su presencia se hace sentir con fuerza. Esta luna al encontrarse en el signo de Géminis, promete no solo iluminar la noche, sino también desatar su poderosa magia en nuestras vidas.

Es el momento ideal para aprovechar la influencia de esta luna de noviembre y liberarnos de todo aquello que nos impide avanzar. La energía lunar nos brinda una oportunidad mágica para dejar atrás pensamientos limitantes, energías negativas y cualquier obstáculo que esté bloqueando nuestro camino hacia la prosperidad y la felicidad.

Cada luna llena es especial, días antes y después también, por eso es importante aprovechar su energía. Foto: Freepik

Una actividad sugerida para aprovechar al máximo esta energía lunar consiste en tomar una hoja de laurel, ya sea fresca o seca, y escribir en ella: "Me libero de todo lo que no me deja avanzar". Luego, sostener la hoja con ambas manos, cerrar los ojos y con fe pronunciar: "Hoy me libero de todo lo que me tiene estancada". Quemá la hoja de laurel visualizando cómo lo que no te suma se va y cómo solo llega a tu vida la abundancia, la paz y la felicidad.

El laurel, muy efectivo energéticamente y más en tiempo de luna llena. Foto: Freepik

Para concluir este ritual, dirigirse a la puerta de tu casa, balcón o ventana y soplá las cenizas al viento. Sentí cómo la paz, la abundancia y la felicidad se instalan en tu vida, despejando el camino hacia un futuro próspero y lleno de positivismo. La luna llena en géminis ha dejado su huella mágica, y es el momento perfecto para aprovechar sus beneficios cósmicos.