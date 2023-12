Recordados episodios de Navidad en series, películas y dibujitos

Desde dramas familiares, chistes viejos e intentos de sentimentalismo: sí, ya todos sabemos cómo es la Navidad cuando llega a la tele. Es una época linda, en el que los sentimientos prevalecen para que sea tal como uno lo vivió cuando era niño. Por eso la Navidad, contemplada desde los sentimientos y no tanto desde el hecho histórico que lo es en sí mismo -el nacimiento del niño Jesús- se expresa de dos formas: por un lado el pesebre navideño, con María, José y el niño Jesús, y por, en lo que más prevalece desde la televisión y el mundo comercial, que es Santa Claus o Papá Noel. Hecha esta distinción se aclara qué tipo de sentimiento de Navidad ha prevalecido en las series, dibujitos animados y producciones televisivas provenientes de Estados Unidos o Europa.que es la que más se consume a nivel mundial.

A continuación algunos de los más recordados episodios de Navidad en las series, películas, conciertos y dibujos animados.:

Doctor Who, ‘A Christmas Carol’ (2010). No integra el menú de las historias más destacadas de esta serie, aunque es uno de los capítulos más recordados.

Poirot. "El robo del rubí real" (1991). “El robo del rubí real” trata sobre el investigador de Agatha Christie, Hércules Poirot, en su aventura para ayudar a un príncipe egipcio a recuperar una valiosa joya imperial que le fue robado durante unas vacaciones en Navidad.

Especial de Navidad parte 1 (1979). En los años 70 por la TV de Estados Unidos y del Reino Unido pasaron muchos grupos de rock durante las jornadas de Navidad para formar parte de los especiales navideños de ese entonces, con grupos como The Rolling Stones, The Kinks, The Beatles, The Who, The Supremes, Jimi Hendrix y Dusty Springfield.

El siguiente especial navideño es uno de los más recordados dentro de lo que son programas musicales de TV y es del año 1979 , en el que en esa jornada navideña pasaron Janet Kay, Blondie, Gary Numan, Ian Dury, Boney M, Roxy Music y Cliff. Además de Kid Jensen y Peter Powell.

El día que Chandler Bing fue Papá Noel. Uno de los hechos que más impactó en el mundo artístico en este 2023 fue la muerte del actor Matthew Perry, uno de los cuatro integrantes de la serie quizás más conocida y más vista de todos los tiempos, que ha sido Friends. En el año 2000 se hizo un capítulo especial de Navidad en el que el personaje que interpretaba Perry, conocido como Chandler Bing, aparece vestido de Santa Claus.

El capítulo inolvidable de Navidad en MASH. Algunos pueden experimentar la peor de las tragedias en el día más lindo del año. Eso pasaba hace 13 años en la serie MASH cuando los protagonistas luchan por mantener con vida a un paciente moribundo para que sus hijos pudiesen pasar una buena Navidad. Fragmento de M*A*S*H. 'La muerte se toma vacaciones' (1980)

Mr Bean y la Navidad (2010). Mientras hace compras navideñas, Mr Bean compra una gran cantidad de luces navideñas para árboles antes de arruinar la sección de juguetes de una tienda departamental. Más tarde logra adquirir un pavo y un árbol de Navidad gratis e intenta dirigir una banda del Ejército de Salvación. Finalmente, durante la cena de Navidad, Bean tiene una gran sorpresa reservada para su novia Mr Bean, en un fragmento del episodio navideño de 2010.

."Do-Re-Mi" Clip, de Julie Andrews y los niños de Austria en La Novicia Rebelde -Sonrisas y lágrimas, en España- (1965). Sonrisas y lágrimas fue una de las películas musicales más populares de todos los tiempos y sobre todo este fragmento conocido como Do-Re-Mi. Julie Andrews interpreta a María, una joven monja de un convento austriaco que regularmente falta a sus oraciones matutinas porque le gusta ir a las montañas a cantar. Decidiendo que María necesita aprender algo sobre el mundo real antes de poder tomar sus votos, la madre superiora (Peggy Wood) la envía como institutriz de los hijos de un militar viudo (Von Trapp, interpretado por Christopher Plummer). Al llegar a la casa de los Trapp, María descubre que su nuevo jefe es frío y distante, y que sus siete hijos son difíciles para la crianza (de hecho María es la última de una larga lista de institutrices que ha probado suerte allí). Sin embargo pronto María se empieza a llevar bien con los niños, especialmente con la hija mayor, Liesl (Charmian Carr). La historia tiene sus enredos y apunta a que se forme la pareja entre el capitán viudo y María, que no regresa al convento.

El niño del Tambor. A diferencia de las anteriores aquí aparece el pesebre, Jesús y María. El pequeño tamborilero», conocido en Hispanoamérica como "El niño del tambor" ("El tamborilero", en Chile y Colombia) es un canto a la Navidad, cuya letra relata la historia imaginaria de un niño que se gana la vida con un tambor y que, no teniendo nada con que obsequiar al niño Jesús en la Nochebuena, decide darle una serenata con su instrumento como prueba de amor. Ante este hecho, el recién nacido le mira y le sonríe dándole a entender que ha comprendido la intención.

Concierto de Navidad de Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras (1999). Se trata de una gira realizada en Europa a lo largo de ese año y que cerró con un inolvidable inolvidable concierto navideño en Viena (Austria) que incluyó una serie de villancicos en español, inglés, e italiano.

Dibujos animados. La Navidad es una de las épocas más esperadas por los niños a lo largo del año. Y eso se ha reflejado desde siempre en los contenidos para niños. Algunos ejemplos son: La Pantera Rosa Pato Donald (Disney) Ratón Mickey Los Pitufos. Looney Tunes

Fuente: The Independent y Youtube.