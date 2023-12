Dice que Ricky Sarkany le copió el perfume y lo escrachó en redes

Guadi, dueña de la marca “Why Not”, subió varios videos en sus redes sociales denunciando que Sarkany, luego de que la marca de calzado lanzara un nuevo perfume que, según ella, es una copia exacta de su propia marca "Why Not".

Según las comparaciones que hizo la emprendedora, el perfume de Sarkany comparte no solo el nombre, sino también la paleta de colores blanco y negro, e incluso utiliza la misma tipografía distintiva de su marca.

La noticia se ha vuelto viral en las redes sociales, con usuarios acusando a Sarkany de plagio y recomendándole a Guadi que tome medidas legales. Comentarios como "¡Esto es un robo descarado!" y "¡Guadi, demandá ya!" inundan sus videos.

Logo donde se ven los colores, tipografía y nombre de la marca que acusa a Sarkany de plagio. Foto: logo marca oficial Why Not

En respuesta a la avalancha de críticas y sugerencias legales, Guadi ha declarado que no puede llevar a cabo acciones legales contra Sarkany, ya que explica que se ha asesorado con una abogada especializada en identidad de marca, quien le informó que, debido a que su marca "Why Not" está registrada específicamente para ropa y no para perfumes, no puede tomar medidas legales contra la nueva fragancia de Sarkany.

Debajo de Sarkany se ve el nombre que le dieron al perfume "Why Not", al igual que la marca denunciante. Foto: Web oficial Sarkany

En cambio, se centra en continuar con su trabajo en la industria de la moda y agradece a sus seguidores por el apoyo recibido durante este controvertido episodio.

La mujer asegura que Sarkany copia nombre, color y tipografía de su marca para el lanzamiento de un nuevo perfume.

El tema de debate entre los usuarios, es: ¿Sarkany realiza plagios o no?