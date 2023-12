Plantas trepadoras: 5 consejos para regarlas bien

Las plantas trepadoras se caracterizan por su extraordinario colorido y versatilidad. Con un buen cuidado estos tipos de plantas pueden durar mucho tiempo, siendo el riego uno de los elementos fundamentales para que esto ocurra. El mismo debe realizarse dependiendo del lugar en donde vivas, ya que el clima será el factor por el cual debemos guiarnos.

Conocer cómo regarlas ayudan a un mejor cuidado de este tipo de plantas que permiten mejorar la vista del jardín y de una vivienda de manera muy explícita y evidente, en sintonía con la naturaleza

Fuente: menudojardin.com

1. Fijar el agua de la superficie del suelo. No regar si el suelo se encuentra lo suficientemente húmedo porque podría resultar perjudicial para el cultivo. Pero si se trata de un suelo bien seco sí regar un poco para permitir que las raíces de tus plantas se encuentren húmedas.

Créditos: bezzia.com



2. Clima adecuado. Porque la frecuencia del riego va a ser en función del clima. En líneas generales lo aconsejable es no excederse en el riego porque puede provocar que terminen pudriéndose sus raíces y resultaría contraproducente.

3. Evitar las estaciones más frías. Lo ideal es que el cultivo sea durante la primavera así se aprovecha el verano para su crecimiento. Por supuesto, el gran consejo es evitar las estaciones más frías.

4. Elegir una zona suficientemente iluminada. Atención a este detalle: si la superficie en la que se encuentra el cultivo de los arbustos trepadores no está suficientemente iluminada, dichas plantas van a necesitar una menor cantidad de agua. Para determinar las veces que se riega la planta hará falta analizar si la incidencia de la luz es directa durante todo el día o no, teniendo en cuenta la frecuencia de la posición solar.

5. Regar con mayor frecuencia durante los primeros meses. Hace falta abundante riego durante los tres primeros meses de la siembra. Así se evita que la planta trepadora pueda secarse.

Créditos: Pixabay.com

