Asunción de Javier Milei: los looks que se llevaron todas las miradas, desde Fátima Flórez hasta Cristina Fernández

Javier Milei asumió como presidente este domingo, 10 de diciembre; en la ceremonia de traspaso de mando, Alberto Fernández le entregó la banda presidencial y el bastón. El acto protocolar comenzó en el Congreso de la Nación y luego el flamante jefe de Estado brindó un discurso desde las escalinatas del emblemático edificio. Estos fueron los looks más destacados de este mediodía.

La ceremonia de cambio de mando se extenderá durante todo el día, comenzó en el Congreso, luego continuó con una Misa Interreligiosa en la Catedral Metropolitana. De allí, Milei se trasladó en un convertible a la Casa Rosada donde recibió a los mandatarios extranjeros y autoridades nacionales y de las provincias, entre ellos, los presidente de Paraguay, Santiago Peña; de Chile, Gabriel Boric; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; de Ecuador, Daniel Novoa; y de Ucrania, Volodímir Zelenski; entre otros.

En esta nota te mostramos los looks de Karina Milei, hermana del actual presidente; Fátima Flórez, pareja del mismo; las ministras y demás mujeres reconocidas que estuvieron presentes.

Noticias Relacionadas Los tres detalles del bastón presidencial que recibió Javier Milei

La paleta de colores predominante fue la de la gama de los blancos y beige. Fátima Flórez, Victoria Villarruel Karina Milei optaron las tres por trajes en esas tonalidades. El estilo suit chic es tendencia en el mundo y la política argentina se sumó a la ola.

Fátima Flórez buscó un conjunto de la marca de Natalia Antolín, en color manteca con una remera negra en contraste. El saco del traje llevaba en su solapa apliques de moños, el pantalón lleva el mismo detalle en sus costados. Un look muy discreto para las prendas que suele usar la actriz, acostumbrada a escoger prendas llamativas.

El traje de Fátima Flórez es de la marca Natalia Antolin. Foto: IG Verónica Lozano

Los colores claros fueron predominantes. Foto: Télam

Según adelantaron, quien asesorará a Fátima en estos años será Victoria Miranda, fashion stylist. productora de moda y asesora de imagen de varias celebridades argentinas; entre ellas, María Vázquez, Sofía Jujuy, Agustina Cherry, Wanda Nara.

La vicepresidente uso un traje manteca con un llamativo aplique en el cinturón

Javier Milei escogió una corbata negra para completas su look. Karina Milei, hermana del flamante presidente, llevó al Hotel Libertador tres trajes para que el mandatario electo escogiera para su asunción.

Javier Milei escogió una corbata negra para completas su look. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

Karina Milei optó por un clásico también, lució un traje de la tienda Ménage à trois. Un conjunto de lino italiano, color vainilla y un top de la misma tela. Karina Milei usó un traje color vainilla. Foto: captura de video

Lilia Lemoine usó un vestido de encaje color natural con un saco blazer en el mismo tono. Lilia Lemoine usó un vestido de encaje color natural con un saco blazer en el mismo tono. Foto: Télam

Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, contrastó con la mayoría de los looks que se vieron este domingo al mediodía en el Congreso y se destacó con un look total red. Cristina Fernández prefirió un look total red. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ