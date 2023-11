Taylor Swift fashion: deslumbra en su gira con estos looks que marcan tendencia

Taylor Swift, la icónica cantante y compositora, ha dejado a sus fans atónitos durante su gira mundial “The Eras Tour”, con sus elegantes y vanguardistas looks. La artista pop ha demostrado una vez más su talento no solo en la música, sino también en el mundo de la moda, luciendo una serie de estilos que marcan tendencia y captura la atención en cada uno de sus conciertos.

En todos sus recitales hasta la fecha, Swift sorprendió y deslumbró con conjuntos, vestidos, bodys llenos de brillos.

Definitivamente el predominio de los brillos en su gira es total, y sus fanáticos no dejaron de elogiar esta elección desde su primera actuación.

Los brillos, detalle que destaca en los vestuarios de Taylor. Foto: Instagram @taylorswift

Taylor hace de casa noche y sus opciones elegidas de outfits siempre dejan nuevas tendencias y buenos comentarios. Sus looks son muy variados en cuanto a cantidad de géneros, por ejemplo, van desde bodys súper cortos y ajustados, hasta vestido largos y de mucha tela, al estilo de princesa.

Durante el recital, su look de lentejuelas, elegante y brillante combinado con su inconfundible carisma en el escenario deja una impresión imborrable en el público.

Los bodys cortos y ajustados, una de las prendas más elegidas por la cantante. Foto: Instagram @taylorswift

La cantante también ha demostrado su buen gusto por los conjuntos de dos piezas, en su caso, falda y top. En varias actuaciones se presentó con blazer y como de costumbre, sus botas altas, también con brillos.

No pueden faltar entre sus opciones los conjuntos de dos piezas. Foto: Instagram @taylorswift

No podríamos hablar de los looks de Taylor Swift sin mencionar sus icónicos vestidos de estilo princesa. En muchas noches especiales, la cantante deslumbró a todos los presentes con un vestido rosa viejo. También lució uno verde, otro amarrillo y algunos en la gama de violetas, entre otros: una verdadera princesa moderna.

Vestidos al estilo princesa, el que nunca falla dentro de los looks de Taylor. Foto: Instagram @taylorswift

Finalmente, Taylor Swift se destaca entre otras artistas por su compromiso con la sostenibilidad al incorporar prendas recicladas en su gira. En todas sus giras usa vestidos de segunda mano de alta costura que no solo son impresionantes, sino que también aprovecha para envíar un mensaje importante sobre la moda sostenible.

Taylor Swift no solo está deslumbrando a sus fans con su música, sino también con su estilo único y versátil. Cada uno de sus looks en esta gira ha sido una declaración fashion que ha dejado a todos hablando sobre su talento no solo en el escenario, sino también en el mundo de la moda.