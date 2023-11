The Smiths: 40 años de influencia musical y legado imborrable

Hace cuatro décadas, en una escena musical británica que buscaba su siguiente gran acto, emergió una banda que cambiaría para siempre la narrativa del rock y el pop. The Smiths, formada en Manchester en 1982, con su mezcla de letras melancólicas, guitarras jangly y la voz inconfundible de Morrissey, se convirtió en una de las bandas más influyentes de la década del ochenta y sigue siendo adorada por legiones de fanáticos en todo el mundo.

El cuarteto original, compuesto por Morrissey (voz), Johnny Marr (guitarra), Andy Rourke (bajo) y Mike Joyce (batería), surgió en un momento en que la música británica estaba dominada por el synth-pop y el post-punk. The Smiths irrumpió en escena con un sonido fresco y distintivo que evocaba la melancolía, la sinceridad y la sensibilidad. Sus letras, en su mayoría escritas por Morrissey, eran poéticas, a menudo sombrías, y abordaban temas de soledad, alienación y amor no correspondido.

En 1984, lanzaron su álbum debut homónimo, The Smiths, que incluía canciones como This Charming Man y Hand in Glove. El álbum fue aclamado por la crítica generalizada y marcó el comienzo de una carrera estelar.

The Smiths. Créditos: indiehoy.com

En los años siguientes, lanzaron una serie de álbumes icónicos, incluyendo Meat Is Murder (1985), con su mensaje vegano y canciones como How Soon Is Now?; The Queen Is Dead (1986), que es considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos; y Strangeways, Here We Come (1987), que finalmente marcó el fin de la banda, aunque seis meses después de su separación vería la luz Rank, álbum en vivo grabado en el National Ballroom de Londres. La disolución del grupo se dio por tensiones internas y conflictos legales.

La discografía de The Smiths ha sido reeditada y remasterizada en varias ocasiones, lo que ha permitido a nuevas generaciones descubrir su música atemporal. Además, la banda ha sido objeto de numerosos documentales y libros que exploran su impacto en la cultura popular y en la vida de sus seguidores.

A pesar de su corta existencia como banda, The Smiths dejó una huella imborrable en la música y la cultura popular. Su sonido influenció a innumerables artistas, desde Oasis hasta Radiohead, y su enfoque en las letras profundas y emotivas abrió la puerta para una nueva ola de introspección en el pop y en el rock.

El estilo único de Johnny Marr con su guitarra jangly ha sido una influencia constante en la música indie y alternativa. Morrissey, con su actitud irreverente y su voz distintiva, se convirtió en un icono de la música y la moda. Aunque su carrera en solitario ha estado llena de controversias, su influencia es innegable./Fuente: Noticias Argentinas