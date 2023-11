Qué ofertas para viajes se consiguen en la nueva edición de Cyber Monday

Llega una nueva edición de Cyber Monday 2023, el evento de compra online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Serán tres días de ofertas y descuentos con una amplia cantidad de productos y servicios, entre ellos promociones en el sector turístico.

El Cyber Monday 2023 será los días 6, 7 y 8 de noviembre. El evento online tendrá diversas categorías: electrodomésticos, tecnología, ropa y calzado, motos y autos, supermercados, deportes, viajes. En esta última, se podrán encontrar ofertas en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos, actividades, alquileres de autos y más.

"Desde Despegar participaremos con descuentos imperdibles en el sitio web, precios más bajos en la app, cuotas sin interés para viajar por Argentina y promociones que duplican los Puntos Pasaporte. Los viajeros podrán combinar sus Puntos Pasaporte con otro medio de pago o aprovechar la compra para sumar puntos y, al acreditarse en el momento del check in, usarlos para adquirir alguna actividad o alquilar un auto en destino", comentó Laura Amorós, gerente Senior de Marketing de Despegar.

Amorós además recomendó optar por paquetes de viajes, en lugar de adquirir cada servicio por separado. "También tenemos disponibles alquileres temporales, elegidos principalmente por aquellos turistas que emplean el anywhere office, el Workation o Staycation, es decir, que prefieren tener la comodidad de sus casas en un nuevo destino o que generan un híbrido entre vacaciones y trabajo", destacó.

Almundo por su parte, en sus vuelos tendrá códigos promocionales de regalo que alcanzan los $75.000 con Air Europa y hasta $40.000 con Gol y Aerolíneas Argentinas. También habrá cuotas sin interés para volar por Argentina con Aerolíneas Argentinas en fechas determinadas y descuentos en vuelos a Brasil volando con Gol.

En cuanto a las promociones en hoteles, tendrán hasta 70% off en hoteles en el Caribe y hasta 2 menores sin cargo; descuentos exclusivos en Resorts All inclusive en el Caribe; hasta 25% OFF en hoteles en Brasil; hasta 45% off + 6 Cuotas sin interés en hoteles Nacionales; durante los 3 días de Cyber Monday, Almundo ofrecerá descuentos de hasta $100.000 en las compras de hoteles internacionales y algunas cadenas hoteleras como Iberostar , Riu, Bahia Principe, Viva, además de hoteles en Disney.

También se encontrarán paquetes para viajar por Argentina hasta 30% off en paquetes seleccionados + 6 cuotas sin interés. Además habrá paquetes con traslados de regalo y excursiones con descuentos; a Brasil hasta 20% OFF en paquetes seleccionados: Praia do Forte paquetes en Iberostar hasta 10 % off, Paquetes a Natal y Salvador con traslados y city free para verano en hoteles seleccionados, paquetes a Porto de Galinhas Verano con traslados free en hoteles seleccionados; paquetes al Caribe hasta 30% off.

Los Cruceros también entran en el Cyber Monday con Almundo. Hay descuentos que alcanzan hasta un 40% off o segundo pasajero al 50%. Las tarifas 2024 de tren a precios 2023, el pase de tren puede utilizarse en destino hasta 11 meses de la fecha de compra. También habrá descuentos y promociones en asistencia al viajero.

Avantrip es otra de las marcas que se suma a esta edición de Cyber Monday. Tendrá hasta $50.000 de descuento en vuelos aplicando el código: CYBER-US, con un tope de descuentos 5% en Aerolíneas Argentinas y Boliviana de Aviación. Hasta $30.000 de descuento aplicando el código: CYBER-PLAYA, tope de descuentos 4%, en Aerolíneas Argentinas, Copa, Latal y Sky.

Hasta $25.000 de descuento aplicando el código: CYBER-BRASIL, tope de descuentos 4% en Aerolíneas Argentinas y Gol, con cuotas sin interés para volar por Argentina con Aerolíneas Argentinas del 01/03/2024 al 21/03/2024 y del 05/04/2024 al 30/06/2024.

También los viajeros podrán acceder hasta un 50% en asistencia al viajero, hasta 50% en descuentos para hacer actividades por argentina y 30% en alquiler de auto en el extranjero. Las promociones serán para viajes por el país y el mundo. Foto: Télam.

Cómo aprovechar al máximo el Cyber Monday

Pablo Aperio de la agencia de viajes Travel Service comparte una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo está edición del evento de compra online, especialmente en viajes:

Considerando que el calendario electoral y el recambio presidencial puede modificar la agenda y planes de algunas personas o familias, desde la agencia recomiendan analizar las oportunidades y tarifas fuera de la temporada alta para bajar los costos de viaje.

El Cyber Monday si bien es un evento online, organizado por la CACE; también mantiene las ofertas offline. Quienes prefieran comprar directamente en locales físicos de una agencia de viajes, tendrán la garantía mientras dure el evento, de acceder a las mismas ofertas y condiciones de quienes compran online.

Brasil puede convertirse en uno de los destinos altamente recomendables para cualquier momento del verano 2024. Los valores que presenta el nordeste de Brasil son muy atractivos y la fluctuación del dólar suele tener menos impacto en sus diversos destinos de playa.

Quien busca tarifas competitivas, el Cyber Monday es tal vez el mejor momento de ampliar la mirada y abrirse a nuevas experiencias. Un viaje en un crucero puede sorprender a familias o parejas.