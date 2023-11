Emilia Mernes y el precio del éxito: ¿fue rubia por requisito?

Emilia Mernes, reconocida por su exitosa carrera como solista, ingresó a la escena musical a través de la cumbia con el grupo Rombai. Sin embargo, el costo de su entrada a la banda fue más allá de las habilidades vocales.

En el 2016, Emilia se unió a Rombai tras la renuncia de Camila Rajchman. Fer Vázquez, líder de la banda, quedó impresionado por un cover de Emilia en internet y la invitó a un casting. La audición fue tan exitosa que Emilia fue contratada en el acto como la nueva integrante del grupo.

Emilia Meones, antes. Foto: usuario twitter

Pero el contrato venía con una condición inusual, Emilia en una entrevista dijo: "Quedé con la condición de que me tenía que teñir de rubia, porque era la rubia de Rombai". Este requisito, aparentemente estético, arroja luz sobre las presiones y expectativas que rodean a los artistas en la industria musical.

Foto: usuario twitter

La cantante, no solo tuvo que lidiar con cambios en su apariencia para mantenerse en la banda, sino también con cuestiones personales. También contó, "Me puse de novia con el cantante. Comer donde se caga... no es lo más recomendado del mundo, no estuvo bueno. Me sacaron de la banda". Esta situación dramática que vivió revela la complejidad de las relaciones personales en el mundo del espectáculo.

Emilia Mernes y Fer Vazquez. Foto: usuario twitter

La imposición de este requisito plantea preguntas sobre los estándares de la industria musical. Más allá de la música, parece que aspectos personales y relaciones sentimentales también pueden afectar la permanencia de un artista en un grupo.

En un panorama donde la imagen y la música van de la mano, la historia de Emilia Mernes en Rombai resalta las negociaciones detrás de cámaras y de las canciones, que pueden influir en la carrera de un artista.