Ahorrar y comprar muebles y piezas de diseño de interiores antiguos o antiguos puede resultar muy divertido. Mezclar piezas de segunda mano con muebles existentes añade individualidad y personalidad a un hogar, y es una forma más sostenible de comprar (en este momento, una tendencia clave en diseño de interiores).

La posibilidad de encontrar una pieza hermosa en un mercado o en línea es definitivamente atractiva pero también es fácil cometer un error. Por eso es bueno conocer los errores que se deben evitar al querer ahorrar:

Hoy existen muchas alternativas para adquirir piezas vintage y de segunda mano. Además de negocios de antigüedades, ferias populares o mercados de pulgas también hay muchas oportunidades para comprar antigüedades en páginas web como l eBay , Etsy y 1stDibs. .

La clave aquí es asegurarse de que exista una buena política de devolución para los artículos más pequeños y asegurarse de que los muebles más grandes se puedan ver antes de desprenderse del dinero.

homesandgardens.com

Siete errores que se deben evitar al comprar muebles usados

Adquirir piezas que necesiten demasiado trabajo (imagen 1). Un error que comete la gente sería seleccionar piezas que simplemente necesitan un trabajo demasiado costoso para arreglar y que terminan siendo una inversión más costosa que comprar algo nuevo", explica Amy Youngblood, diseñadora principal de Amy Youngblood Interiors . “Un ejemplo es una silla tapizada que necesita ser tapizada nuevamente. Si los huesos de la silla no están en buen estado y no tienen un estilo clásico como Mid-Century Modern , no vale la pena volver a tapizar la silla”.

Ignorar los defectos obvios (imagen 2). Inspeccione minuciosamente los artículos antes de comprarlos. Comprueba que esté en buenas condiciones para que no se desmorone nada más llegar a casa. Busque signos de plagas (carcoma). Una pieza hermosa puede perder su encanto rápidamente si tiene problemas ocultos”.

Comprar sin comprobar si la pieza adquirida encaja en tu hogar (imagen 3). ¿Busca artículos específicos? "Antes de salir de casa, toma y anota las medidas para el ajuste de cualquier pieza específica que estés buscando: el ancho de una cómoda, la altura máxima de una estantería, el tamaño posible de una alfombra, etc.", dice Ksenya. “No querrás llevar un objeto grande a casa sólo para descubrir que no cabe en tu espacio. Lleva contigo una cinta métrica”.

No mantener la mente abierta (imagen 4). No dejes pasar los tesoros que te brindan alegría inmediata. Muchas veces, amigos y clientes se lamentarán del "que se escapó". Cuando estoy en una búsqueda del tesoro, me pongo un umbral de precio antes de comprar, de modo que cualquier cosa que me dé mariposas inmediatas por debajo de una cierta cantidad es un ¡adelante y compra!

Comprar sin pensar (imagen 5). El mayor error que puedes cometer al comprar artículos vintage es no investigar en el momento", explica la diseñadora de interiores Bethany Adams . “Cuando encuentres la pieza más genial y única, a un precio inmejorable, tómate un momento y saca tu teléfono para hacer un pequeño reconocimiento de la pieza. El hecho de que nunca lo hayas visto antes no significa que no sea una pieza muy conocida con un historial de ventas bien documentado

No mezclar lo viejo con lo nuevo (imagen 6). La clave del éxito aquí reside en el equilibrio: seleccione algunos artículos antiguos preciados que resuenen con su estilo personal y complételos con nuestra oferta de muebles sofisticados y contemporáneos. Al fusionar la elegancia del pasado con las líneas limpias de hoy, su espacio puede contar una historia que abarca generaciones”. Mezclar piezas antiguas y nuevas también es una excelente manera de decorar sin gastar mucho dinero.