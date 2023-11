De compras por mundo: los 10 mejores centros comerciales para disfrutar

En un mundo donde el comercio y la moda se encuentran en constante evolución, los amantes de las compras buscan experiencias únicas en los centros comerciales. Desde Norteamérica hasta Asia, hicimos una búsqueda de los destinos comerciales más impresionantes. Este es el recorrido por los 10 mejores centros comerciales del mundo.

Comenzando por Dubai, donde el majestuoso Mall of the Emirates te sumerge en el lujo y el entretenimiento con sus pistas de esquí cubiertas. No muy lejos, el Dubai Mall se destaca con sus más de 1,200 tiendas, un acuario gigante y la icónica Torre Burj Khalifa como telón de fondo.

Mall of the Emirates, Dubai. Foto: Wikipedia

Dubai Mall, Dubai. Foto: Wikipedia

Cruzando el Atlántico para visitar Mall of America en Minneapolis, EE. UU., que no solo es un paraíso para las compras, sino también un destino de entretenimiento con un parque temático cubierto y un gigantesco parque de diversiones en su interior.

Mall of America en Minneapolis, EE. UU. Foto: Wikipedia

En Singapur, Marina Bay Sands ofrece una experiencia de compra elevada a un nivel superior, con vistas panorámicas de la ciudad y una piscina en la azotea. Mientras tanto, The Shoppes at Marina Bay Sands alberga tiendas de alta gama y boutiques de diseñadores de renombre.

Marina Bay Sands, Singapur. Foto: Wikipedia

The Shoppes at Marina Bay Sands. Foto: Wikipedia

Asia nos sigue sorprendiendo con el Siam Paragon en Bangkok, Tailandia, que combina tiendas de lujo con restaurantes gourmet y un acuario. En Seúl, Corea del Sur, el Starfield COEX Mall ofrece una impresionante experiencia de compra subterránea con una oferta diversa de tiendas y entretenimiento.

Siam Paragon en Bangkok, Tailandia. Foto: Wikipedia

Seúl, Corea del Sur, el Starfield COEX Mall. Foto: Wikipedia

De vuelta en Europa, Westfield London en el Reino Unido es un destino de compras de clase mundial con marcas de renombre internacional y una gran cantidad de opciones gastronómicas. Por último, en Canadá, el West Edmonton Mall se distingue como el centro comercial más grande de América del Norte, con una pista de hielo, un parque acuático y más de 800 tiendas.

Europa, Westfield London en el Reino Unido. Foto: Wikipedia

Canadá, el West Edmonton Mall. Foto: Wikipedia

Estos 10 centros comerciales son testimonio de la evolución de la experiencia de compra en todo el mundo, donde la moda, la gastronomía y el entretenimiento se combinan para ofrecer algo más que simples compras: una experiencia inolvidable para todos los visitantes.