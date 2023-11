Looks para disfrutar de un lunes feriado

Los fines de semana son ideales para organizar planes para disfrutar y descansar y este lunes que es feriado es ideal pensar looks fashionistas y cómodos para poder aprovechar al máximo.

Los outfits suelen ser más relajados, permitiéndonos explorar las tendencias de moda e incorporarlas a nuestro estilo. Es el momento ideal para animarnos a usar ese outfit que nos morimos de ganas de ponernos pero no encontramos ocasión. Por eso, hoy te propongo diferentes looks para que te inspires y crees outfits dignos de una fashionista siguiendo tu estilo personal.

City Weekend

Si este lunes feriado tenés planes en la ciudad, anímate a llevar looks más enérgicos y elegantes, que reflejen la energía citadina. En las grandes ciudades podemos encontrar diferentes estilos, desde looks clásicos en tonos neutros hasta propuestas más vibrantes y llenas de color.

Una opción ideal para disfrutar de la ciudad un feriado de primavera es optar por un conjunto de bermuda y chaleco sastrero en lino, esto te va a permitir transmitir sofisticación al tiempo que te va a mantener fresca. Para lograr un outfit casual con un toque personal, sumá accesorios que aporten color, puede ser en una cartera o en el calzado.

Las bermudas son una de las tendencias de la primavera. Imágen: Cut.

Imágen: Paste.

Imágen: Zara.

Imágen: Zara.

Elegí un calzado cómodo para recorrer los puntos más icónicos de la ciudad

Para una salida de noche en la ciudad, elegí una de las prendas en tendencia esta temporada, el jean metalizado. Podés combinarlo con un top en tonos básicos para un look más casual o animarte y elegir combinarlo con un blazer verde lima y crear un look vibrante.

Imagen: Cut y Paste

Paseo entre viñedos

En Mendoza tenemos infinidad de bodegas que nos permiten apreciar paisajes únicos mientras disfrutamos de los vinos más exquisitos y de la más deliciosa gastronomía. En este caso, lo ideal es pesar un look en capas, que nos permita estar cómodas a lo largo del día.

El estilo Hippie Chic es ideal para armar looks para las bodegas, podés combinar vestidos livianos, en tonos neutros o con estampados búlgaros. En este caso, las botas estilo texanas son el complemento ideal que combina estilo y comodidad.

Si te gusta el estilo romántico, elegí prendas con detalles de encaje o puntillas.

Imagen Rapsodia.

Para un look en tendencia, elegí una maxi falda de denim combinada con una remera con estampa gráfica, otra de las prendas que vuelve a llevar esta temporada. Las maxi faldas de jean son una prenda comodín para armar variados looks esta temporada.

Brunch con amigas

Para este tipo de salidas lo mejor es buscar un look que no sea ni muy arreglado ni muy casual, por eso los básicos renovados cobran protagonismo en estos outfits. El look ideal para esta ocasión es un jean de corte recto y clásico combinado con un top tejido o un sweater liviano. Podés optar por mantener en tonos neutros y lograr un estilo sobrio o elegir un top en tonos lila o lavanda para aportar color de forma sutil a tu look. Imagen @fashionjackson Elegí un bolso en fibras naturales para lograr un estilo primaveral. Imagen Shein.

Recordá siempre que no importa cuál sea el destino, lo más importante es que tu look te permita estar cómoda, disfrutar de tu día y que te de seguridad. Elegí prendas que te representen y que sean fiel a tu estilo. Animate a armar tus propias combinaciones, a probar y divertirte con la moda, logrando que tus looks te ayuden a mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca, Asesora de Imagen y Personal Shopper

@mery_mdo

merymdoimagen@gmail.com