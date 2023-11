El makeup de Wanda Nara que te hará lucir los ojos más grandes

Wanda Nara (36) es fashionista por naturaleza. Ama verse glamorosa a toda hora y le pone un plus de empeño hasta al mínimo look casual. Su estilo se basa en una fusión de tendencias y toques clásicos bien usados, pero sobre todo, en un maquillaje y un conjunto de accesorios que acompañen el estilo elegido.

Así, no podemos dejar de notar que, aunque opte por looks casuales o informales, incluso sporty, la empresaria rara vez se muestra sin make up de ojos ¿Por qué? ¡porque es su fuerte!

Logra ojos grandes con este truco de make up Wanda Nara. Fuente. Instgram @wanda_nara

Este maquillaje de Wanda Nara te hará lucir los ojos más grandes

Lo cierto es que por suerte Wanda Nara es una gran influencer y nunca descuida su contenido en su cuenta de Instagram.

Así, nos ha revelado su secreto para lograr una mirada enigmática con ojos más grandes y expresivos. Basta repasar su feed.

Su técnica consiste en elegir para looks casuales un mix de sombras y resaltar su mirada con efecto 3D en distintos tonos.

La figura nos muestra que, sin la necesidad de utilizar delineador, puede agrandar esta parte de tu rostro con sombras y lograr un acabado suave y natural que resalta aún más la belleza de tu mirada.

El truco de maquillaje de Wanda Nara es ideal para looks casuales. Fuente. Instagram @wanda_nara

La técnica de sombreado en 3D que Wanda Nara utiliza se basa en la combinación de distintos tonos de sombras opacas para crear la ilusión de ojos más grandes y expresivos.

Sigue estos pasos para recrear su look con tu make up:

1. Violeta para la línea pegada al párpado móvil: comienza aplicando un trazo pegado al párpado, como si lo fueras a delinear por arriba, de sombra violeta. Asegúrate de que sea bien cerca de la línea de las pestañas, en el párpado móvil. Este tono vibrante ayudará a darle profundidad a tus ojos.

2. Rosa o bordó para el efecto 3D: luego, agrega un toque de sombra rosa o bordó pegada a esa línea, como por encima, y difumina ligeramente. Este paso crea el efecto 3D al resaltar y definir el contorno de tu mirada.

3. Sombra gris plomo para el contorno: con un lápiz de delineado utiliza una sombra gris plomo alrededor del resto del ojo, difuminándola ligeramente hacia afuera y hacia arriba, creando una suerte de cola de gato en el vértice exterior.

Debes hacerlo con el pincel de lado para que la línea quede bien finita. Este toque de sombra suave crea una mirada sensual que resalta tus ojos de manera espectacular.

4. Máscara de pestañas para el toque final: completa tu look aplicando abundante máscara de pestañas para realzar y darle un aspecto más abierto y seductor a tu mirada.

La magia de este make up de Wanda Nara radica en su simplicidad, la ausencia de delineador y el juego de sombras que se esfuman en tres tonos diferentes, alcanzando un aspecto super natural. Este estilo es ideal para resaltar tus ojos en cualquier ocasión, ya sea de día o de noche.

¿Te animas a recrearlo y lucir una mirada más grande y cautivadora?

Con estos sencillos pasos y los tonos de sombra adecuados, estarás lista para deslumbrar al igual que esta icónica celebridad de la moda y el maquillaje.