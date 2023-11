Las fotos y videos de Stefi Roitman en Mendoza: por qué viajó y con quién

A través de sus redes sociales, Stefi Roitman compartió fotos y videos de su estadía en Mendoza. La actriz y conductora argentina se muestra muy contenta con la oportunidad de visitar la provincia y develó en qué proyecto se encuentra trabajando, el cual la llevará a pasar viarios días entre los paisajes mendocinos.

Stefi pocos días antes de viajar a Mendoza subió un video en su cuenta de Tik Tok en el cual reveló que está trabajando en un nuevo proyecto laboral. En las imágenes se la ve mostrando unos papeles, como si se tratara de un guion cinematográfico; además, uso un audio viral en el que se escucha: "Cuando encuentres este audio, graba algo porque algo bueno está por pasar". En la publicación la actriz se mostró muy emocionada, y luego mostró hojas en las que se puede leer "Ciudades de Refugio".

"Ciudades de Refugio" es la nueva película que protagonizará Roitman, por ello se mudará unos días a suelo mendocino, más precisamente al Valle de Uco. El film está dirigido por Rodrigo Fernández Engler, protagonizada por Stefi, Rodrigo Abed, Osvaldo Santoro y Francisco Cataldi.

Stefi Roitman será la protagonista del flim "Ciudades de Refugio". Foto: IG Stefi Roitman

Parte de la historia del film se desarrolla en los paisajes de Campo de Los Andes, una localidad y distrito ubicado en el departamento Tunuyán, atravesada por la Ruta Provincial 94.

El rodaje comenzó este martes, 14 de noviembre, y todos los involucrados comparten en sus redes sociales detalles y momentos vividos entre las grabaciones de cada escena. Por supuesto que Stefi también quiso también mostrar a sus seguidores cómo vive estos días en Mendoza.

En pocos días la actriz ya tuvo tiempo para almorzar y hacer una degustación entre viñedos en Bodega La Vigilia, junto a la mendocina Manuela Moretta.

"Los amo gente hermosa de Mendoza. A los que me he cruzado y a los que he leído por aquí, gracias", escribió Roitman en sus historias de Instagram junto a una foto en la que se la ve sintiendo el aroma de una barrica de vino.

La actriz pasará varios días en la provincia. Foto: IG Stefi Roitman