Taylor Swift en Argentina: toda la data, fotos y videos de su íntima cita romántica

Taylor Swift se ha transformado en el fenómeno pop del 2023, y The Eras Tour, gira que la trajo a la Argentina, es uno de los conciertos más esperados en el globo.

La cantante de "Lover", "Blank space" y "We are never ever getting back together" ya dio dos recitales en nuestro país, y le queda uno más. Pero además, y debido a las inclemencias climáticas, tuvo la posibilidad de tener una cita romántica con su novio, Travis Kelce.

Es que, como tuvo que suspender el recital del viernes 10 de noviembre por mal tiempo, Taylor decidió tener un momento íntimo y avivar el romance con su flamante novio, quien llegó especialmente a Argentina para acompañarla.

"Amo los shows abajo de la lluvia, pero nunca voy a poner en peligro a mis fans y a mi equipo. Reprogramamos el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo porque el clima está siendo verdaderamente caótico. Sería poco seguro dar este concierto La buena noticia es que me voy a poder quedar más tiempo en Argentina", escribió Swift en sus redes, avisando que cambiaba la fecha del recital.

El posteo de Taylor.

Alojada en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, en vez de ordenar room service Taylor prefirió bajar a uno de los restaurantes del hotel, que es también uno de los más exclusivos de todo Buenos Aires: Elena.

Taylor, muy enamorada.

La carta de este restó es frondosa e interesante, pero las opciones de parrilla son las que más se destacan. De hecho, tiene la reputación, de sorprender a los paladares más exigentes. Además de ello, el menú de postres y de helados ha sido alabado por la crítica gastronómica.

Justamente la "dry aged meat", o carne añejada al jasper -una combinación entre parrilla y horno en un solo aparato-, es el plato insignia. "Esta carne que prepara Juan Gaffuri, el chef de Elena, es increíble. Además tiene una milanesa que la prepara de una forma que es superlativa. Yo espero que Taylor haya probado la milanesa, un ojo de bife añejado o una molleja, porque no se los olvida más", comentó a MDZ Maxi Mastrángelo, restauranteur y coordinador de Universo Vigil, además de amigo personal de Gaffuri.

Algunos cuentan que Taylor y Travis disfrutaron un delicioso pulpo. Otros, dicen que comió una chuleta añejada en seco, y hay quienes aseguran que vieron pasar a su mesa un plato de mollejas con papas y huevo a baja temperatura. Lo que si es cierto es que la pareja llegó de la mano, y que comieron tranquilos, prodigándose mimos y sonrisas.

Al encuentro llegó también Scott Swift, el padre de Taylor. Finalmente, y al retirarse, los comensales que disfrutaban en el restaurante les brindaron un aplauso.

¡Mirá el video!