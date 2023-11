En qué se relaciona la reina Letizia de España y un famoso rapero

La Reina Letizia tuvo el honor de presidir el Día Mundial de la Salud Mental, un evento significativo organizado por la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Durante su discurso, la monarca destacó la importancia de la concienciación y la comprensión en torno a la salud mental, un tema crucial que afecta a muchas personas en la sociedad actual.

En un gesto innovador y emotivo, la Reina Letizia utilizó versos del reconocido rapero El Chojin en su discurso. Estos versos, cuidadosamente seleccionados, subrayaron la necesidad de derribar estigmas y promover un diálogo abierto sobre la salud mental en la sociedad. La elección de las palabras del rapero sirvió como un poderoso recordatorio de que la música y la cultura pueden ser herramientas efectivas para sensibilizar sobre temas de salud mental.

La Reina Letizia lució un traje en tonos verde esmeralda en su discurso. Créditos: Gtresonline.

La presencia y el compromiso de la Reina Letizia en este evento demuestran su apoyo continuo a las iniciativas relacionadas con la salud mental y su deseo de contribuir a la concienciación y la promoción de la salud mental en España. La colaboración entre la realeza y la cultura contemporánea en este contexto resalta la importancia de un enfoque integral y compasivo hacia la salud mental en la sociedad.

Qué dijo Letizia Ortíz en su discurso

"Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?", comenzó su descargo la monarca.

"No se me ocurriría tratar de rapear por respeto a los artistas de este género musical, pero sí me ocurre que, quizá, algún medio de comunicación esta tarde o mañana titule: 'La Reina rapea por la salud mental', rapea entre comillas, creo que sería una buena manera de dirigir la atención de nuevo a un asunto tan serio e importante como este. Lo que he leído son palabras, versos del rapero, escritor y compositor El Chojin", concluyó.