Los looks de los candidatos presidenciales en el último debate: unos potentes, otros intrascendentes

Este domingo no pasó desapercibido para los electores argentinos y los candidatos presidenciales que quieren triunfar el próximo 22 de octubre. Ante tanta expectativa e incertidumbre, los cinco políticos que desean la Presidencia de la Nación Argentina se reunieron para aportar sus opiniones acerca de temas como seguridad y desarrollo social en el último debate electoral nacional.

Con la tensión en el aire, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Javier Milei, Myriam Bregman y Juan Schiaretti se presentaron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para tratar de convencer al electorado con sus propuestas, antes de la votación final.

Además de palabras, réplicas, discursos y pequeñas pero contundentes discusiones, el debate electoral también pone en la mira aquello que no se dice. En este caso, los looks son aquellos ítems que no hablan ni gesticulan, pero que sí aportan un significado a cada candidato. Incluso pueden esconder ciertas perspectivas u opiniones de las que no se hablan.

El poder del rojo

Patricia Bullrich, candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Foto: Instagram @debatesar.

Si hacemos referencia a lo que produce el color rojo en cualquier prenda, la mayoría estará de acuerdo en que es un color que capta la atención y emite cualidades como pasión, fuerza, coraje y determinación. A pesar de que no suele ser elegido para los debates electorales, Patricia Bullrich optó por un total look rojo casi naranja que se distinguió por sobre los demás.

Además, generó una clara diferenciación con su atuendo elegido en el primer debate electoral en donde llevó los colores de la bandera argentina, como azul cielo y blanco - tonos fríos y calmos -, contrarios a lo que representa la calidez y la fuerza del rojo.

Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria. Foto: Instagram @debatesar.

Siguiendo con el mismo color, Sergio Massa fue el encargado de defender la teoría moderna del "Power Tie", o en español, "Corbata Poderosa". Esta idea refiere a que este complemento en color rojo es el más elegido por los líderes mundiales, como Donald Trump o Vladimir Putin, para exponer sus opiniones durante eventos públicos.

La corbata roja comunica poder, liderazgo y decisión, tres componentes fundamentales en un debate electoral previo a las elecciones definitivas. ¿El candidato argentino habrá logrado expresar estas características con su look?

¿Qué significó el traje rosado?

Myriam Bregman, candidata presidencial de Frente de Izquierda de los Trabajadores. Foto: Instagram @debatesar.

Al igual que su contrincante de Juntos por el Cambio, Myriam Bregman también decidió apostar por un color totalmente distinto al usado durante el primer debate electoral. En esta ocasión, la candidata eligió un traje rosado y una blusa blanca para presentarse en este evento nacional.

Más allá de que el rosa es un color tendencia, recibe cualidades como la esperanza, la compasión, la calidez y el éxito, que impresos en un traje, aportan una imagen fuerte sin generar imposición. El toque de blanco también ayudó a mantener el equilibrio que el rosado necesitaba para no transformarse en una distracción.

Ni fú ni fá

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza. Foto: Instagram @debatesar.

En último lugar, tanto Javier Milei como Juan Schiaretti no mostraron muchos cambios en sus looks entre el primer y segundo debate electoral. Conservando colores como azul oscuro y negro, los candidatos enseñaron - a través de sus trajes y corbatas - una marcada inclinación hacia la moderación, la fiabilidad y el orden. Juan Schiaretti, candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País. Foto: Instagram @debatesar.

Uno de los secretos estilísticos que se manejan en el mundo de la política es que mientras más oscura sea la corbata, mayor es la sensación de autoridad que impone esa persona. Sin embargo, también son colores y looks tradicionales que siempre lucen bien y producen una imagen de responsabilidad ante el público.

Entre tonos poderosos y seguros, los cinco candidatos a la presidencia volvieron a subirse a un estrado para defender sus ideas por una última vez. Así también lo hicieron sus looks.