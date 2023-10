Vino, amigos y arte: todos los Sociales de una noche especial

El pasado miércoles, 4 de octubre, Casa Vigil Chachingo se llenó de color en la inauguración de la muestra “Enemigas del Tiempo”, a cargo de las artistas Silvia Basso y Violeta Artigas. Una maravillosa noche entre amigos y amantes del arte y del vino.

Las propuestas de las reconocidas artistas mendocinas se llenaron de elogios. Cada una de ellas, con el estilo propio que las distingue, plasmó en esta exposición conjunta el trabajo de un año y sus experiencias de vida.

Violeta Artigas y Silvia Basso expusieron su arte en Vigil.

No es la primera vez que Artigas y Basso se encuentran en una muestra. El año pasado se fusionaron para pintar juntas los mismos cuadros y el resultado fue sorprendente. Gracias al éxito de aquel trabajo en conjunto, se le dio vida a la muestra “Enemigas del Tiempo”, para que nuevamente sus seguidores pudieran disfrutar del arte de ambas en un mismo espacio.

El lugar escogido fue Casa Vigil Chachingo en donde funciona un multiespacio, dirigido por el enólogo Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance. Este sitio fue, en el año 2019, galardonado con el Oro Mundial en la categoría “Arte y Cultura” de los premios “Best of Wine Tourism”, en Adelaida, Australia, en el marco del concurso que realiza la Red de las Grandes Capitales del Vino.

Fernando Gabrielli, Silvia Basso, Violeta Artigas, María Sance y Alejandro Vigil.

Sobre el amor y la resiliencia

Cada una de las obras tiene un profundo sentido. En el caso de Silvia Basso su serie “Estadios del Amor”, tuvo como protagonistas a flores abstractas.

La serie fue creada a lo largo de todo el año. En cada uno de sus cuadros, la artista buscó plasmar “el proceso del amor en todos sus sentidos”.

"Estadios del Amor" es el nombre de la obra de Basso.

Por su parte, Violeta Artigas nombró a su muestra “Resiliencia”, una serie de arte abstracto con una paleta de colores tenue que acompañó el sentido que la artista quiso darle a cada cuadro.

"Resiliencia" de Artigas muestra como sanar a través del arte.

“La propuesta, dentro de mi técnica, fue aplicar rayas que significan cicatrices que dejan las heridas cuando sanan, como quitarse una curita y ver la cicatriz que dejó esa herida”, comparte Artigas y añade: “la gama es tranquila, dentro de los neutros, no hubo mucho color porque en el fondo todo el tiempo de armando de la muestra fue una transformación mía y un proceso de duelo que atravesé este año”.

Para profundizar más en el sentido de su obra "Resiliencia", Artigas expresó: “Creo que todos, en menor o mayor medida, somos un poco resilientes y eso nos hace que aprendamos y maduremos de otra forma. La transformación de cada ser, con sus propias experiencias y sufrimientos que llevamos el resto de la vida”. Todos pudieron disfrutar de una gran noche de arte.

“La propuesta de esta serie me dejó alegría y felicidad. Me sirvió para expresar en mis pinturas mis días buenos y otros no tan buenos”, se sinceró la artista y reflexionó: “el arte sana ,el arte cura, el arte expresa lo que llevamos dentro y eso quise que vieran reflejados en ellos”.

Durante el evento, el arte de estas mujeres se maridó con exquisitos vinos de Bodega El Enemigo y deliciosos platos a cargo del equipo del lugar.

Una noche muy especial, en la cual los presentes pudieron dialogar con las artistas sobre sus obras, disfrutar de una noche estrellada en los jardines de la bodega y compartir una copa de vino.

No te pierdas esta galería de imágenes

Ivana Pelerman, Violeta Artigas, Carolina Stone y Flor Inzirillo

Una divertida noche entre amigos

Violeta Artigas, Claudia Crisafulli, Valentina Fekete y Marcela Hernández Campos

Inés Ortiz y Lucas de Rosas

Las flores fueron protagonistas de la obra "Estadios del Amor"

Luis Yunes, Franco Lana, Jorge Dragonetti y Roberto Galofré

Mónica Linares, Ivana Trinchieri y Marta Ferraris

Susana Neira, Luis Herrera, Lorena Beqier y Gisela Amat

Leonor Serú, Luz Artigas y Dolores Andre

Marta López y Luis Soler

Una hermosa noche en los jardines de Casa Vigil

Daniel Weintraub y Marile Blanco

Paz Martin, Adriel Suárez , Osvaldo Suárez y Ariana Danvelo

María Lidia Vautier, Elia Cúnsolo, Adriana Llaver, Cuqui Martínez y Silvia March

Silvia Basso rodeada de amigos y familia

Suzzete Kaiser Lenoir, siempre rodeada de amigos

Violeta con sus hijos: Nicolás, Tomás y Benjamín Cossutta

Un divertido grupo de amigas

María Camenforte, Violeta Artigas y Jimena Guillermet

Una fresca noche de primavera

Laura, Paty y Carolina recorrieron el lugar buscando las obras.

Todos quisieron acompañar a las artistas

Los invitados degustaron vinos de El Enemigo

Aureliano Gómez y Manuela Mocayar

Las obras están distribuidas en los diversos espacios de Vigil.