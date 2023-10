La nueva resolución de la Unión Europea sobre el equipaje de mano en los aviones

Los altos costos extras que deben abonar los pasajeros por llevar equipaje de mano generó una gran revuelta. Es por eso que ahora, tras una nueva resolución de la Unión Europea, las aerolíneas deberán modificar sus reglas para quienes viajan en avión.

El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, 5 de octubre, en Estrasburgo, una resolución que reconoce el derecho de todos los pasajeros de la Unión Europea a llevar un equipaje de mano sin costo adicional, así lo informó elobservador.es.

"Es una obligación. Hacemos público un derecho que muchos ciudadanos no conocen, no saben y no exigen. Queremos informar a los ciudadanos de sus derechos, pero sobre todo pedimos a la Comisión que obligue a todas las compañías a cumplir con la ley", expresaron los parlamentarios.

Es así como está resolución insta a las aerolíneas a garantizar que los pasajeros puedan transportar el equipaje de cabina de manera gratuita, sin ningún tipo de costos extra, por ser considerado un elemento indispensable del transporte de los pasajeros; siempre y cuando responda a las exigencias razonables relativas a su peso y dimensiones.

El equipaje que se busca regular es el de mano.

El Parlamento busca que se exija que se cumpla la ley ya existente, aunque ciertas compañías no la cumplan. El sobrecosto que cobran algunas aerolíneas, ya había sido declarado ilegal en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en septiembre de 2014, pero no estaba plasmado en ninguna ley comunitaria.

Las principales aerolíneas que se encuentran en la mira son las low cost, venden los billetes a precios muy bajos, pero aseguran sus márgenes cobrando por extras como el equipaje de mano o la elección del asiento.

"Lo que más preocupa a los pasajeros son las políticas incoherentes con respecto al equipaje de mano permitido por las diferentes compañías aéreas, lo que podría considerarse una práctica abusiva o desleal, además de un reto para los viajeros que suelen volar con varias compañías aéreas o realizan vuelos de conexión con diferentes aerolíneas", se puede leer en la propuesta.

Además, "los costos ocultos y adicionales restringen la posibilidad de comparar las ofertas de las diferentes compañías aéreas, lo que limita la capacidad de los pasajeros para elegir con conocimiento de causa la mejor oferta".

Las aerolíneas también se expresaron y demostraron su disconformidad ante la resolución. Las compañías defienden que los cobros extra son completamente legales, según señalaron desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aseguraron que este tipo de prácticas "están amparadas en el Reglamento Europeo 1008/2008 que establece la libertad de fijación tarifaria".