Charléne de Mónaco aclaró los rumores: ¿se separó del Príncipe Alberto?

Charlène de Mónaco ha regresado a Europa después de un viaje a Sudáfrica, su país natal, para cumplir compromisos de agenda. Sin embargo, este viaje en solitario ha avivado los rumores persistentes sobre la crisis en su matrimonio con el príncipe Alberto.

Además, durante ese mismo fin de semana, se vio al soberano en el Oktoberfest de Múnich con Nicole Coste, su ex y madre de uno de sus hijos, lo que intensificó aún más las especulaciones incómodas. En respuesta a los comentarios, la princesa Charlène ha expresado su frustración en una entrevista con "News 24".

Los Príncipes Charléne y Alberto. Foto: (Instagram: @charleneofmonaco)

Se mostró molesta por cómo ciertos medios eligen fotos en las que parece triste o incómoda en eventos y cómo se interpretan erróneamente esas imágenes. Afirmó que "todo está bien" en su matrimonio con el príncipe Alberto y cuestionó el origen persistente de estos rumores.

“¡Los rumores me parecen agotadores! No puedo entender de dónde vienen. Me parece como si ciertos medios o personas quisieran vernos separarnos”, fueron sus palabras exactas.

Charléne y Alberto continúan juntos. Foto: (Instagram: @charleneofmonaco)

Hay que destacar que no es la primera vez que la pareja real se ve en la necesidad de desmentir los rumores sobre su relación. El príncipe Alberto también se ha pronunciado anteriormente para aclarar las falsas afirmaciones sobre la vida de Charlène en Suiza y sobre supuestas dificultades en su matrimonio. Explicó que a pesar de sus compromisos laborales, están juntos y que Charlène lo apoya en la dirección del Principado.

En resumen, Charlène de Mónaco ha dado un paso adelante para abordar públicamente los persistentes rumores sobre su matrimonio y dejar claro que todo está bien, expresando su molestia por las interpretaciones erróneas de ciertos medios. El príncipe Alberto también ha defendido su relación y ha desmentido falsas afirmaciones sobre la situación de Charlène.