Juliana Awada y sus zapatillas cómodas pero extremadamente caras

Juliana Awada (49), conocida por su inigualable estilo y elegancia, hace rato consolidó su reputación como referente de moda en Argentina.

Su capacidad para crear outfits chic, simples y en tendencia es innegable. Entre los secretos de su estilo, destacan un modelo de zapatillas que en realidad son zapatos con apariencia más sport. Sin duda, son sus favoritos.

Por la cantidad de looks con la que los combina ya son los nuevos clásicos: los abotinados de Prada.



Espléndida en la nieve, las zapatillas Prada de Juliana Wada hacen juego con su bolso color dulce de leche, también de cuero: ¡impecable! Fuente. Instagram @julianaawadalooks

Juliana Awada y sus zapatillas Prada: la versatilidad hecha estilo

La exprimera dama ha demostrado que la moda no se trata solo de seguir tendencias, sino también de encontrar tu propio estilo distintivo.

Juliana Awada opta por colores neutros y prendas básicas permitiendo que sus accesorios, especialmente sus zapatos, se conviertan en el foco de atención. Su amor por el estilo effortless y casual se refleja en cada uno de sus atuendos y por eso no podemos dejar de notar estas increíbles zapatillas Prada que la acompañan con frecuencia a crear los más diversos outfits.

Se trata de unos abotinados de cuero picado en un elegante color suela o dulce de leche con una base corrida que combina goma y yute de la marca.

Este calzado se han convertido en sus fiel compañero tanto de día como de noche. Lo combina con jeans, pantalones de cuero e incluso con vestidos, demostrando así su versatilidad.

En la foto vemos a Juliana Awada en Davos, donde denota su estilo único y singular. Vestida con pantalones de cuero y un elegante tapado de cashmere en gris lobo, combinó su atuendo con una cartera de Céline y, por supuesto, sus icónicos zapatos Prada en tono suela.



Este total look es un ejemplo perfecto de su habilidad para combinar prendas y accesorios de manera impecable, basándose en colores neutros y limpios. ¿El resultado? un conjunto pulido, elegante y trendy a la vez

Juliana Awada no solo sigue las tendencias de moda, sino que además las establece con su estilo personal.



Sus zapatillas, en particular estas de Prada, ya se convirtieron en un nuevo clásico moderno que demuestra que la sofisticación nunca pasan de moda. Inspirándonos a todos con su estilo único, la empresaria continúa siendo una de las mejor vestidas en Argentina y un verdadero ícono de la moda.



¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.