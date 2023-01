Mini plantas: cómo cuidar la última tendencia de decoración

Las mini plantas se han convertido en la última tendencia en decoración, y es que aportan algo de naturaleza y vida a los ambientes, pero de una manera súper delicada. Lo mejor es que permiten jugar con las macetas y armar espacios como los que vemos en Pinterest.

Antes de sumergirnos en algunos consejos para cuidarlas correctamente, lo que tenemos que tener en claro es que estas no son ni bonsáis ni resultado de una modificación genética. Simplemente, son plantas jóvenes en sus primeros meses de vida que necesitan algunos cuidados especiales.

5 consejos para cuidar tus mini plantas

1. No les pongas agua de más

Las plantas necesitan agua en la cantidad necesaria, ni más ni menos. Es por eso que tienes que tener cuidado en no pasarte con regarlas de más ya que las raíces pueden pudrirse.



Lo ideal es que tengas un palito de madera para enterrar en la tierra y ver cuan seca está para saber si es momento de agregarle agua o no. Otro tip es ayudarte con un rociador, este te permitirá no excederte en la cantidad de líquido.

2. La temperatura del lugar

Cada planta es un mundo, por lo que te recomendamos averiguar cuáles son los cuidados específicos de la especie que hayas elegido para así saber cuál es el ambiente ideal para colocarla, teniendo en cuenta la luz y la temperatura.

3. Elimina las hojas y flores secas

Cuando veas que tus mini plantas tienen hojas o flores secas, remuévelas así las ayudas a tener más energía y a crecer sanamente. Lo ideal es que utilices una tijera afilada para cortar a un ángulo de 45 grados.

Las mini plantas marcan tendencia este 2023. | Fuente: Instagram @miniplanta

4. Las hojas hablan, préstales atención

Que una hoja o dos se sequen es normal, parte del ciclo de las mini plantas, pero si ves que comienzan a cambiar de color, textura o que se están secando todas por completo tienes que prestar atención, ya que te están indicando que algo no está bien. Puede ser falta de agua, que no tengan la suficiente luz o que el ambiente no sea el adecuado.

5. Las macetas siempre deben tener un orificio en la base

Tienes que asegurarte que todas las macetas de tus mini plantas tengan un orificio en la base, ya que este funciona como drenaje en el caso de que te excedas en la cantidad de agua.

Siguiendo estos consejos te será mucho más fácil lograr que tus pequeñas amigas se mantengan llenas de vida y radiantes.