Todas las fotos de un Sunset espectacular entre luces y viñedos

Se sabe que, luego de vivir una época de confinamiento y de estrictos protocolos que hicieron que por mucho tiempo no se pudiera disfrutar de una salida con amigos, ahora que todo esto ha pasado, algunas costumbres a la hora de salir y divertirse cambiaron.

Es que ya no se usa ni está de moda reunirse a altas horas de la noche: hoy el horario más aceptado es el del after office. Los grupos de amigos deciden encontrarse a las 19 o 20 horas, para poder disfrutar de un buen momento y llegar a casa a un "horario decente" para que al otro día no haya ningún tipo de resaca.

En el verano, el término cambia: ya no se le dice after office, pero si sunset. ¡Es una de las palabras más escuchadas! En Mendoza y el mundo, el sunsert se ha convertido en el momento más amado del día, y el que aprovechan playas, paradores, roof tops, y en Mendoza las bodegas; para congregarse alrededor del Dj de turno y bailar un rato.

Bosco creo un concepto de este tipo denominado "Follow the sun", y si bien la cita es en el local ubicado en el parque General San Martín, esta vez de la mano de Bodega Trivento armó un encuentro espectacular en Maipú, y fueron muchos los que dijeron presente.

Te mostramos, a continuación, algunas de las pics de un cool moment espectacular: