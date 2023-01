El príncipe Harry acusa de violencia física a su hermano William

En Spare, su autobiografía, el príncipe Harry narra un encuentro con su hermano, el príncipe William en el que este lo atacó física y verbalmente. Según su versión, el hecho se dio en 2019 y tuvo como involucrada indirecta a Meghan Markle.

El príncipe Harry sigue contando su versión de los hechos - Fuente: Instagram The Duke and Duchess of Sussex (/sussexroyal)

El príncipe Harry y el día en que William lo golpeó por sorpresa

A pocos días de la salida de Spare, la autobiografía del príncipe Harry, The Guardian accedió al libro y compartió un particular fragmento que no hace más que acrecentar la polémica que existe dentro de la Familia Real Británica.

Apenas unas semanas después del estreno de Harry & Meghan, la miniserie de Netflix, sale a la luz una nueva historia que hablaría de lo mal que está la relación entre los hermanos reales, los hijos del rey Carlos III y Lady Di.

Según el menor de los dos, todo ocurrió en 2019, una noche en que William lo fue a visitar a la casa de Nottingham Cottage, en el Palacio de Kensington. Allí estaban solos y el ahora heredero directo al trono le comenzó a hablar de Meghan Markle, a quien calificó de “difícil”, “grosera” y “abrasiva”.

Harry le dijo que lo que hacía no era más que replicar los comentarios de la prensa sensacionalista que tanto atacaban a la pareja. También le esgrimió que se estaba comportando como “un heredero” y no como un hermano. El príncipe William fue entrando en cólera y el esposo de Markle fue hacia la cocina para servirle un vaso de agua.

“Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así”, le dijo Harry. Fue entonces cuando el esposo de Kate Middleton dejó el vaso de agua, lo llamó por otro nombre y fue con vehemencia hacia él.

Así fue el ataque de William que el príncipe Harry cuenta en su autobiografía

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, contó el hijo menor de la princesa Diana acerca del ataque de su hermano.

William le dijo que pelearan como cuando eran niños y lo incentivó a que le devolviera el golpe. Sin embargo, el príncipe Harry no lo hizo. Luego, el príncipe de Gales se retiró avergonzado e instantes después, antes de irse, se dio vuelta para pedirle disculpas y para decirle que no hacía falta que le cuente lo sucedido “a Meg”.

Como bien indica The Guardian, el título del libro, Spare, hace referencia a un “viejo dicho en los círculos reales y aristocráticos: que un primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna”, mientras que el segundo es “un repuesto en caso de que algo le suceda al primogénito”.

Con el aporte de J. R. Moehringer, escritor estadounidense ganador del Premio Pulitzer y colaborador de la autobiografía de Andre Agassi, el nuevo libro de Harry parece centrarse en esta cuestión y en cómo su vida se construyó desde un lugar periférico y menospreciado.

A días de su salida a nivel mundial, habrá que ver cuáles son los efectos que genera en el seno de la realeza británica y también si el mismo William declara algo al respecto.