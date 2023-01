Un restaurante de bodega lanza un espectacular ciclo

Con la idea de crear siempre nuevas experiencias gourmet, Restaurante Abrasado, de Bodega Los Toneles, propiedad de Familia Millán, lanza su ciclo “Sentidos”, que invita a disfrutar en cenas de 6 pasos de una explosión de sabores, texturas y aromas que rompe con todo lo conocido.

La primera edición de este innovador ciclo gastronómico se llevará a cabo el próximo domingo 22 de enero a las 20 horas, en Mendoza, en los salones del restaurante. Luego, se repetirá en otras locaciones a lo largo de todo el año.

Siguiendo el concepto de restaurante pop up, que consiste en irrumpir con una propuesta gastronómica en diferentes lugares y por un período de tiempo limitado, está previsto que “Sentidos” llegue también a la Ciudad de Buenos Aires para abrir la posibilidad de ser parte del ciclo a los porteños y turistas que buscan disfrutar de la mejor cocina argentina.

Matías Gutiérrez, chef ejecutivo del restaurante.

"Es una experiencia nueva y muy particular, algo que se sale del esquema y la imagen típica del restaurante. En principio el evento se realizará una vez al mes, comenzando el domingo 22 de enero en Mendoza. Con esta propuesta hemos querido jugar y divertirnos con la vista, el olfato, el tacto y los sabores, siempre en compañía de maridajes con los vinos de Bodega Los Toneles, pensados especialmente por sommelier. Con seguridad, los privilegiados que se sumen a este viaje sensorial que proponemos vivirán una noche distinta e inolvidable. En cuanto al menú, podemos adelantar que, además de ser por pasos -algo que en Abrasado no solemos hacer-, está compuesto por platos muy trabajados y particulares, que incorporan sabores y algunos insumos que normalmente no utilizamos”, explicó Gonzalo Romero Conill, gerente general de Abrasado Restaurante.

Clásicos y novedades

Si bien algunos de los clásicos del lugar estarán presentes, como por ejemplo las famosas carnes maduradas, lo hacen en reversiones fuera de serie. Asimismo, se presentan platos inéditos que buscan sorprender a los comensales por su frescura, delicadeza y combinaciones novedosas. Sin develar del todo el misterio que envuelve esta propuesta elaborada en conjunto por el equipo gastronómico y enológico de Abrasado y de Familia Millán, Matías Gutiérrez, chef ejecutivo del restaurante, adelanta que fue diseñada al detalle para llevar el disfrute más allá de lo imaginable y conocido.

“Cada uno de los pasos es una combinación novedosa en la que los insumos juegan un rol protagónico. En lo que respecta a las carnes, se trata de cortes premium madurados en seco, mientras que los vegetales y pescados han sido cuidadosamente seleccionados y trabajados para lograr su máxima expresión. En todos los casos, hemos puesto el foco en la trazabilidad y la calidad de los productos. Pero esta vez, el menú está inspirado en platos ícono del restaurante reversionados exclusivamente para la ocasión e incluye algunas novedades muy interesantes", explicó Matías Gutierrez, Chef ejecutivo de Abrasado Restaurante.