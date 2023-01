Uno de los mejores restaurantes del mundo cierra sus puertas

Noma, el archiconocido restaurante ubicado en Copenhague (Dinamarca), cerrará sus puertas a finales del año que viene, luego de haberse ubicado casi siempre en el tope de innumerable cantidad de ránkings durante más de 20 años. Su creador, René Redzepi, ha sido considerado como una de las leyendas de su generación.

Aunque dicho cierre será parcial, según lo que contó Redzepi a The New York Times, el lugar tiene planeado transformarse en un laboratorio de alimentos en donde se desarrollarán nuevos platos y productos para Noma Projects, un portal de comercio electrónico con productos gastronómicos.

René Redzepi.

El chef tiene dentro de sus proyectos poder mostrar el espíritu de Noma, a modo de encuentros puntuales. Y está confirmado, que en la próxima primavera boreal se abrirá un Noma efímero en Kioto (Japón). Todo recuerda al camino que siguió el también conocido Ferran Adriá cuando cerró elBulli.

Noma ya es famoso por su gran estilo para dominar los encurtidos, sobre todo con los platos de la zona. Tiene una decoración cambiante y tres estrellas de la guía Michelin. Durante varios años fue nombrado mejor del mundo y ha estado en cinco ocasiones liderando la guía de 50 Best, pasando ya al Salón de la Fama, donde solo hay algunos influyentes.

Pero lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Por eso el chef dijo que es un esfuerzo “insostenible”, según las declaraciones al The New York Times. Redzepi (43 años) dice que la "la cocina de su restaurante requiere un horario agotador y que no es posible compensar de forma justa a casi 100 empleados de su plantilla, manteniendo al mismo tiempo los precios".

Su menú degustación cuesta 470 euros (sin las bebidas). En octubre pasado, el restaurante comenzó a pagar a sus pasantes, lo que sumó unos 50.000 euros al mes, según calcula el diario estadounidense. La dependencia de Noma (y otros grandes restaurantes) de los pasantes ha sido foco de críticas, pero el chef niego que eso tenga que ver con el cierre.