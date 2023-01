El hospedaje de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita que cuesta más de 300 mil dólares al mes

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores del mundo y, como tal, de los mejores pagos ya que su talento fue adquiriendo un valor exorbitante a lo largo de su carrera. Actualmente, tuvo que dejar el Manchester United e instalarse en Arabia Saudita, su nuevo hogar, sin tener nada planificado.

Por eso, junto a su pareja, Georgina Rodríguez, y sus hijos el futbolista no dudó en pagarse la mejor estadía del lugar para su familia y cuerpo técnico, brindándoles todos los lujos y privacidad posibles. Se trata del hotel más exclusivo y lujosos del país, por lo cual su precio también es muy alto y no es accesible para cualquier persona.

Cristiano Ronaldo paga un alquiler mensual de más de 300 mil dólares en el hotel donde se encuenta. FUENTE: Instagram @cristiano

¿Dónde se hospeda Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo se hospeda actualmente junto a su familia en el Four Seasons de la Kingdom Tower, uno de los edificios más altos del país y de los más lujosos. En este lugar, el futbolista reservó un total de 17 habitaciones para el, su novia, sus hijos, sus amigos y el equipo de seguridad.

Cristiano Ronaldo goza de lujos increíbles gracias a su salario de 200 millones de dólares anuales - Fuente: Hotel Four Seasons

El hotel cuenta con 99 pisos y 2 de ellos son de uso exclusivo para el jugador. Esto ha cambiado la organización del hotel y también está rompiendo una de las reglas del país, la cual exige que una pareja no debe compartir techo si no está legalmente casada. Este es el caso de Cristiano y Georgina, aunque el gobierno, en este caso, decidió no interferir.

Estas 17 habitaciones de lujo no le salieron nada baratas al deportista, quien, según el Daily Mail, estaría pagando más de 300 mil dólares al mes. Sin embargo, no se sabe exactamente qué habitaciones decidió ocupar, aunque las más lujosas son las 48 y la 50, las cuales disponen de sala de estar, oficina privada, comedor y sala multimedia.

El Hotel Four Seasons cuenta con algunos de los ambientes más exclusivos de Arabia Saudita - Fuente: Hotel Four Seasons

El majestuoso edificio también cuenta con cancha de tenis, spa, sauna con tratamientos de belleza y masajes, y dos restaurantes donde se puede disfrutar una gran variedad de comidas para todos los gustos, necesidades, y de todos los orígenes, para no dejar nada al azar.