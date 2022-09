Un vino para Marciano

Sabrán que escribo sobre vinos y a veces sobre comidas y viajes. Pero hoy no puedo dejar de homenajear a alguien que forma parte de nosotros. Como el Malbec, como la montaña, como el otoño, como el sol.

Marciano nos deja un legado insoslayable. Y además, con en cada uno de sus pasos, el sentir de un lugar. Si el golpe es fuerte, inesperado. Pero hoy pasa a estar entre los grandes mendocinos que hemos tenido.

Un chico de nuestros barrios mendocinos que junto a los grosos de los Enanitos Verdes supo poner a la provincia allá en lo alto. El rock llora. Pero el rock vive gracias a Marciano. Que sea Rock.

Mi copa es tuya

Como todo lo que sucede muchas veces en Mendoza. Reconocido mucho más afuera que aquí, Marciano fue todo lo que está bien. Frente a ese público “difícil” que somos, siempre defendió sus orígenes.

Marciano Cantero, un grande mendocino.

Incluso cuando ya estaba en los albores de los grandes del rock argentino. Y realmente eso se podía sentir, casi sin palabras. Porque cuando vos escuchas una canción de los Enanitos Verdes, sabes que es Mendoza. Somos nosotros.

¿Saben por donde me enteré de esta triste noticia? Por el diario El País, de España. Uno de los más importantes de habla hispana. A veces no tenemos noción de los grandes que tenemos en nuestro suelo.

Aún sigo cantando

Este fin de semana no habrá editorial. No opinaré sobre nada. No tengo ganas. Solo me queda lo que nos regalaste. La vida es eso que pasa mientras tenemos a enormes genios al lado nuestro sin darnos cuenta.

Y un día, sí. Te das cuenta. El tiempo no te da respiro. “Por el resto de tus días” sabrás que el Cantero fue uno de los grandes mendocinos. Uno de los más importantes.

Se nos fue uno que nos toca las fibras. Allá, arriba de la muralla nos mira y con esta copa de Malbec lo obligo.

Seguirás cantando Marciano. El tiempo dejó tu huella imborrable.