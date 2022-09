Qué tenemos que saber para contratar un servicio de internet

Hoy podemos afirmar, que desde hace algunos años internet es un servicio más que esencial, me atrevo a decir que la gente puede prescindir de agua, luz, gas, durante un par de horas sin siquiera detectarlo. No así con el servicio de internet, les resultará muy habitual que al perder la conexión a internet, uno no sabe qué hacer, quizás hasta llama por teléfono a un familiar o algún amigo para preguntarle cómo anda, y si también está sin internet en un su casa o su trabajo ¿Les resulta conocido?

También sabemos que en este momento el abanico de proveedores de éste servicio es cada vez más amplio, y hay cada vez las ofertas son más bajas y de menor calidad.

Para hacer una pequeña analogía, no recuerdan hace unos años cuando pedían un delivery de pizzas o su lomos favorito, y cuando llaman hoy se encuentra que la pizza es un 40% más pequeña que la de ese entonces, o el lomo trae solo una feta de carne y el queso más económico del mercado?

Bueno, hoy en día está ocurriendo en todos los rubros y la tecnología no escapa a esta situación socioeconómica. Por eso al momento de elegir su servicio de internet debe tener en cuenta algunas cosas.

Claves para un buen servicio de internet

Es muy importante que el prestador de éste servicio posea amplia trayectoria en rubro, es de vital importancia que cuente con una excelente calidad red de distribución de ancho de banda, en mendocino (los cablecitos que hacen que llegue internet a tu casa y que nos da “Velocidad de internet”).

Estos cablecito, o la Fibra Óptica, para quienes están más interiorizados en los avances tecnológicos, requieren de soportes (postes) para llevarlo por toda la provincia, por lo que también resulta de suma importancia que estos soportes por los que se lleva la Fibra, perduren en el transcurso del tiempo, es decir que existan contratos que garanticen que la empresa proveedora de internet pueda prestarles el servicio durante un tiempo prolongado, para ellos es necesario informarse sí ésta empresa cuenta con todos los permisos, contratos y autorizaciones que permitan prestar el servicio.

Fibra óptica

Otra de las características esenciales para su elección, es saber que el día de mañana si se produce un corte de servicio (porque, internet en algún momento se corta, por múltiples factores), cuenten con una empresa que tenga un servicio de atención LOCAL. Sí gente, un mendocino que sepa que vivimos a pocos kilómetros de la montaña, que casi no llueve, que hay muchos árboles, que existe un viento llamado zonda y ciertas características geomorfológicas y climáticas que de un modo u otro pueden afectar al servicio. No les a pasado que los atiende un centroamericano y les dice: "óigame bien, en este momento en su zona hay una tormenta torrencial, y debido a ese problema usted está teniendo problemas en su señal", y nosotros al asomarnos a la ventana, vemos un sol radiante que parte la tierra, y nos agarramos la cabeza, pensando: Me están mintiendo.

Cuidado con los precios baratos, hoy hay empresas multinacionales que por poco te regalan internet o los planes de celular para que te quedes en su empresa, o te cambies a la competencia a precios irrisorios. Recuerdan el dicho: “Cuando la limosna es grande, hasta el Santo desconfía”. Bueno, eso es lo que ocurre con algunos proveedores, llegan con grandes ínfulas de Empresa Internacional, y luego se van del país y te dejan sin servicio sin darte explicaciones, o bien te aumentan los precios 5 veces más en pocos meses.

Por último y uno de los más importantes, es el recurso humano experimentado y especializado. No faltan infinidad de “emprendedores”, o gente que da servicio de internet, que no conoce siquiera la definición de internet y que no tiene ningún tipo de conocimiento en el rubro, es importante que prestes atención a lo que dice la gente en la calle, al “boca a boca” , como se conoce vulgarmente.

Por eso en ITC, nos esforzamos para reunir todos estos requisitos, y seguir apostando al crecimiento de la provincia.

Contamos con una trayectoria de 35 años en el rubro.

Desplegamos una red de Fibra con los mejores estándares de calidad.

Garantizamos nuestro servicios, manteniendo todos los contratos, permisos y autorizaciones.

Desarrollamos nuevas tecnologías.

Capacitamos a nuestro personal permanentemente.

Atendemos a nuestros clientes con profesionales y especialistas en redes.

Estamos en pleno centro de la ciudad de Mendoza.

Siguiendo los principios de nuestra empresa, y siempre manteniéndonos a la vanguardia, hemos sido una vez más los primeros en traer a Mendoza un servicio de velocidad de 1000 Megas.