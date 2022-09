El libro revolución que dice que el vino es fácil y que es furor entre los jóvenes

Invitada por el Fondo Vitivinícola, Marcela Rienzo, autora de “Chin Chin, el vino es fácil” volvió a Mendoza para continuar contagiando su pasión por el vino. La Rienzo, sommelier y comunicadora, estuvo en el Festival Bocas Abiertas, el sábado 3 de septiembre a las 18.30 en el auditorio de la Nave Cultural, y el domingo 4 a las 20.30, se presentó en la Feria del Libro, en el Centro Cultural Julio Le Parc.

Marcela Rienzo escribió un libro con mucha onda y que te enseña el ABC de lo que hay que saber.

Marcela Rienzo es sommelier y desde hace varios años llega a todo el país a través de la Televisión Pública gracias a su participación en “Cocineras y cocineros argentinos”. En este libro construye un puente para que el vino siga siendo parte de las mesas argentinas y de la vida cotidiana.

Se trata de un libro que cuenta con ilustraciones de Flor Capella y un prólogo de Elisabeth Checa. "Las mujeres sabemos cómo estimular los deseos. No andamos por la vida con el dedito levantado proclamando esotéricas virtudes del vino. Con Marche (la Rienzo) hemos viajado, catado y bebido (no es lo mismo). Siempre lo disfrutamos. Tratamos de transmitir la magia del vino, de comunicar cuál, cómo y por qué, sin hacerlo complicado. No debe haber hermetismos a la hora del disfrute", dice Elisabeth Checa en el prólogo.

"Este libro es un espacio para compartir experiencias que pertenecen al vino, pero también a todo lo demás. Escribí “Chin Chin” para invitarlos a que se enamoren de esta bebida tanto como yo. Siempre que se ofrece una copa aparece una pregunta, y en estas páginas intento dar respuestas simples que ayuden a todos a vivir el vino bien, sin sentir que se quedan afuera de algo", propone Marcela Rienzo. El libro está disponible en la tienda de La Enoteca, Centro Temático del Vino, en Peltier 611.