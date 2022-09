Cómo se cuida el ficus Pandurata, la planta estrella en decoración

El ficus pandurata es sin dudas la planta estrella en la decoración. Su color intenso y sus llamativas hojas hacen que potencie cualquier lugar de la casa y eso la convierte en la más elegida por decoradores y ambientadores. Es la planta de moda este 2023, pero es importante saber que no es una planta sencilla de mantener.

Gabriel Caraballo, de Planta, con un ejemplar espectacular de el ficus pandurata.

Gabriel Caraballo, creador junto al arquitecto Víctor Ledesma de Planta @plantasomos, un original espacio en Villa Crespo en el que conviven plantas con macetas artesanales y objetos muy especiales, nos explica todo lo que debes saber sobre esta increíble planta a la que el experto define con una palabra: “sensible”.

“La Pandurata no es una planta tropical, no es selvática. Es un árbol, de la familia de los ficus y es una planta muy sensible. Si no tiene la luminosidad indicada, si está en un lugar muy ventoso, si le da la ráfaga del aire acondicionado, todos esos factores no le gustan a la planta”, asegura Caraballo.

Aquí cuatro claves básicas que debes tener en cuenta sobre el cuidado del ficus Pandurata, la planta estrella en decoración.

Cómo regar la Pandurata. “Requiere un riego moderado y es una planta muy sensible a muchas condiciones adversas. Si te pasas en el riego le hace mal. No se debe regar hasta que el sustrato esté seco. Al no ser una planta selvática el pulverizado no tiene sentido y se corre el riesgo de que la hoja se llene de hongos. Por eso la mejor manera que encontramos es pasarle un guante de toalla humedecido acariciando las hojas de frente, nunca del revés y con eso se le da la humedad foliar que necesita”.

La pandurata es una planta sensible. Si no tiene la luminosidad indicada, si está en un lugar muy ventoso, si le da la ráfaga del aire acondicionado, la afectan.

Por qué se le caen hojas a la pandurata. “Tiende a perder las hojas, se suele enfermar por exceso de agua que hace que sus hojas se pongan amarillas y se caen. También se le pueden generar hongos. Pueden darse cuenta de esto porque en vez de generarle un borde marrón a la hoja se le forma una aureola, en el centro de la hoja. Eso significa que la plantita está con exceso de agua”.

Cuánta luz necesita la pandurata. “Para que la pandurata esté feliz se necesita que tenga un buen sustrato para interior y elegir un lugar dentro de la casa lejos de las corrientes de aire. Tiene que estar en un lugar bien luminoso, puede ser cerca de una ventana. Le pueden dar los primeros rayos de sol de la mañana o los últimos rayos de sol de la tarde”.

Las hojas grandes y brillantes de la pandurata son su sello. Como no es una planta tropical requiere un riego moderado. El exceso de agua la afecta.