Qué hacer en Cozumel si solo tienes 1 día

Si estás de viaje y deseas visitar la isla de Cozumel por un solo día puedes tomar el ferry en Playa del Carmen, a menos de 50 km de distancia. Eso, si no vienes directamente del aeropuerto o desde Mérida, Tulum o cualquier punto para alcanzar el transporte marítimo. Lo importante es pasar por este punto turístico de aguas cristalinas, al punto de tener un área conocida como “el cielo“ por la transparencia celeste de sus aguas y, por supuesto, su entorno paradisíaco.

Las aguas cristalinas y sus habitantes marinos son el principal atractivo de esta isla.

¿Vale la pena visitar Cozumel si tengo un solo día?

Aunque hay alojamientos para hacer noche en Cozumel, se puede visitar por un solo día si estás hospedado en algún punto cercano, como Playa del Carmen. Y acerca de si conviene, la respuesta es un ¡sí! rotundo.

En este maravilloso lugar podrás visitar el cielo y el cielito, realizar un mágico recorrido bajo el agua para ver estrellas de mar y otras bellezas marinas, y si no te sientes cómodo debajo del agua, también hay opciones increíbles pensadas para conectar con su esencia y no perderse esta experiencia caribeña. La recomendación para disfrutar es estar protegidos del sol con sombreros, remeras especiales contra los rayos UV y protectores solares cosméticos ecológicos para no afectar la flora y fauna del lugar.

Por la pandemia, los horarios están algo más espaciados, pero hay varios tours que realizan las visitas guiadas en pequeñas o medianas embarcaciones a las áreas de el Cielo, el Cielito (con corales y fauna marítima), los arrecifes de coral de Colombia y Palancar, y al centro histórico de Cozumel. Cada uno de estos lugares valen la pena. Para quienes no disfrutan de realizar snorkel o buceo, hay áreas de relax donde el agua llega a los tobillos y se puede disfrutar de la playa. Los barcos están equipados con servicios, bar y otras amenities de manera que no hace falta nada más.

El Cielo, el Cielito y mucho más: atracciones en Cozumel

Excursiones con buggies por la playa, la jungla o las ferias artesanales, todo se suma al esplendor de los arrecifes de coral y a las criaturas submarinas. Las opciones de los tours de Cozumel van desde los más básicos hasta los más aventureros y arriesgados para atravesar las cuevas subterráneas que hay debajo del agua de Yucatán: donde se extiende un extenso sistema de ríos bajo cuevas.

Las estalagtitas y las estalagmintas son impresionantes de ver y se encuentran en un sistema de ríos subterráneos por donde se puede hacer excursiones.

En esta parte de Cozumel se encuentran las cuevas que permiten al turista más explorador sumergirse en los cenotes de agua dulce y nadar entre estalagmitas y estalactitas, enmarcado en un paisaje de película.

La geología del área está emparentada con las fascinantes historias de la civilización maya que las habitó, y la guía proporciona tanto datos interesantes en este sentido como el equipo de protección y seguridad, y las viandas, bebidas y frutas frescas, además de lo necesario para vivir un día increíble.

Colorido y alegre, lleno de servicios para el turista y de artesanías típicas para llevar de recuerdo: así es el centro histórico de Cozumel.

El centro histórico de Cozumel, para quienes prefieran planes en tierra, es igual de atractivo. Fundada a mediados del Siglo XIX por mestizos y criollos que huían de la Guerra de Castas con campesinos mayas rebeldes, la ciudad de San Miguel de Cozumel fue el primer poblado del actual estado de Quintana Roo. Actualmente, es uno de los destinos que más turistas recibe: con grandes afluentes de visitantes tanto de Estados Unidos como de Europa.

Los servicios se orientan completamente al turista, ofreciendo múltiples tiendas de artesanías típicas, souvenirs, galerías de arte, museos, y restaurantes. Además de alojamientos y agencias donde contratar distintos recorridos por la isla.