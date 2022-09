Día Internacional de la Bisexualidad: lo que hay que saber sobre ella

Cada 23 de septiembre, desde el año 1999, se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, que también ha sido comunicado como "Día de la Visibilidad Bisexual". La importancia de esta fecha radica no solo en la búsqueda de la inclusión de las personas que gustan de ambos sexos, sino que es un llamado a la educación sobre el tema, pues se trata de uno de los grupos humanos más invisibilizados y paradójicamente,, de los que más ha crecido demográficamente en el mundo.

Esta jornada sirve, en el fondo y al decir del sitio diainternacionalde.com, una declaración de que en cierta medida todos somos diferentes y tenemos la libertad y el derecho de disfrutarlo, siempre que no le hagamos daño a nadie.

Esta fecha en particular surgió de la iniciativa de tres activistas bisexuales de los Estados Unidos. Ellos fueron Wendy Curry, Gigi Raven y Michael Page. Cansados de la discriminación generalizada hacia su grupo social, tanto por parte de heterosexuales como por la comunidad LGBTIQ, decidieron visibilizar el problema y pedir un cese a tanta intolerancia.

Hoy es el día de concientización en cuanto a la bisexualidad.

Algunos puntos importantes e interesantes que es bueno que internalices en el marco de este día:

- Ser bisexual significa sentir atracción por más de un género o sexo. Atención a las palabras claves "sentir atracción". Es decir, una persona puede ser bisexual sin haber experimentado o puesto en acto esa atracción.

- Las personas bisexuales que no han mantenido una relación con alguien de su mismo sexo, siguen siendo bisexuales.

- La sociedad tiende a asumir que una mujer que se declara bisexual "lo que quiere es llamar la atención"; y que un hombre que se declara bisexual "es secretamente gay". Están equivocados. Son simplemente, bisexuales.

- La historia romántica o las parejas anteriores que haya tenido una persona no determinan ni reflejan su sexualidad. Una mujer bisexual puede haber salido solamente con hombres heterosexuales cis, y ser igualmente bisexual, mientras ella se sienta atraída por distintos sexos o géneros. La misma situación se aplica a un varón bisexual. Nadi tiene que "acreditar" haber estado con alguien de su mismo género o sexo para probar que es bisexual.

- La misma lógica descripta en el punto anterior se aplica a las otras orientaciones sexuales, por ejemplo: un hombre gay puede haber tenido historias con mujeres heterosexuales en el pasado, hasta que "sale del clóset", y eso no lo hace "menos gay".

- La bisexualidad no es "un paso previo" a declararse gay o lesbiana. Es una orientación sexual en sí, que marca un a preferencia. No importa si has estado solamente con personas de tu mismo género, o solamente con personas de otro género, o si sos virgen: sea cual fuera tu experiencia, de lo que se trata es de tener en claro lo que te gusta o atrae, y eso es lo que te define como bisexual o no.

- La historia sexual y romántica de una persona es justamente eso: su historia. No le interesa ni es de incumbencia de nadie más que de esa persona.

- Ni las personas bisexuales ni ninguna persona debe darle pruebas de su orientación sexual a nadie. La única validación suficiente es la de la declaración de esa persona: si una persona dice que es bi, es bi.

- No hay "una sola forma correcta de ser bi". Cada experiencia es válida (ejemplo: pueden gustarte todos los géneros, o podés sentirte atraído/a preferentemente por alguno/a).

