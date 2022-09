Qué verduras no debes colocar nunca en el microondas

El microondas es un gran aliado para todas las personas que tenemos poco tiempo para cocinar y que no queremos dejar de disfrutar comidas ricas y nutritivas. Pero, lo que no solemos tener en cuenta, es que no todas las verduras se pueden cocinar o recalentar en este electrodoméstico.

Más allá de que en algunas ocasiones las verduras pueden llegar a perder muchos nutrientes si se las cocina en el microondas, el gran problema son los accidentes que pueden llegar a surgir, como: incendios, picazón en la garganta y ardor de ojos. Situaciones que muchas veces ni se nos cruzan por la cabeza.

Vamos a descubrir cinco verduras que debes intentar mantener alejadas de este electrodoméstico, al menos cuando están crudas.

5 verduras que no debes meter al microondas

Brócoli

El problema de cocinar el brócoli en el microondas es que su valor nutricional se ve afectado notoriamente. Los flavonoides, que tienen beneficios antiinflamatorios y mejoran la función de los vasos sanguíneos, se reducen hasta en un 97%. En resumen, daño no te va a hacer y el sabor no se va a modificar, pero en definitiva, a nivel nutricional, no te va a aportar nada.

Hojas verdes crudas

Lo primero que debes de pensar si te decimos hojas verdes y microondas es que se hacen aguadas, pero en realidad el verdadero problema no es ese, sino que pueden generar chispas. Sí, ¡chispas! Esto se debe a su alto contenido de minerales como hierro, magnesio y selenio, los mismos minerales que se encuentran en las piezas de metal.

Debido a que los microondas poseen campos eléctricos y magnéticos, solo necesita una pequeña cantidad de metal para encender el campo eléctrico. Si se dejan el tiempo suficiente, estas chispas podrían convertirse en fuego, por lo que es más seguro solamente recalentar las verduras ya cocidas, debido a que los minerales ya se han reducido.

El microondas es una gran herramienta pero hay que saber usarlo. |Foto de Farhad Ibrahimzade en Unsplash

Zanahorias crudas

Con las zanahorias crudas sucede con lo mismo que con las hojas verdes crudas, tienen una alta concentración de hierro, magnesio y selenio, lo que puede producir chispas.

Remolacha o betabel crudo

La misma reacción química que ocurre con las zanahorias sucede al introducir betabel en el microondas, la razón es que es rico en nitratos.

Pimientos picantes

El problema de calentar pimientos picantes o chiles en el microondas es que la capsaicina, la sustancia química que les da su sabor picante, se libera en el aire. Esta sustancia en el aire puede hacer que te ardan mucho los ojos y que la garganta te pique.

¿Te imaginabas las complicaciones que pueden surgir con algunos vegetales en el microondas?