Estos son los alimentos que no debes meter en el microondas

El microondas es un electrodoméstico que para muchos resulta vital en la cocina, mientras que otros prefieren no usarlo porque existe el mito de que no es la mejor alternativa para mantener las propiedades de la comida. Sin importar de qué grupo seas, lo que tienes que saber es cuáles son los alimentos que no deberías calentar en este equipo bajo ningún concepto.

Esta lista está compuesta por ingredientes que explotan y ensucian por completo el microondas, humear o hacer alguna otra cosa loca.



¿Qué alimentos no se pueden calentar en el microondas?

1. Huevos enteros

Nunca, pero nunca, metas un huevo con cáscara al microondas. La razón de esto es que el vapor que se acumula en el interior busca salir de alguna forma, por lo que el huevo explota cuando la presión llega a su punto máximo.

Si explota dentro del electrodoméstico se puede generar un caos difícil de limpiar, pero lo más peligroso es que lo haga cuando lo saques, pues te puedes lastimar.

2. Chiles

El grave problema de calentar chiles en el microondas es que el calor hace que liberen la capsaicina, el químico que hace que los pimientos picantes sean picantes. Al abrir la puerta del equipo, este vapor “contaminado” hará que te ardan los ojos y la garganta.

3. Salsa para pastas

Parece una gran idea agarrar la salsa para pastas de tomate que ya viene lista para comer, ponerla en un recipiente y calentarla en el microondas. Pero la realidad es que en cuestión de segundos te arrepentirás porque escucharás una pequeña explosión que significará que tu electrodoméstico está lleno de salsa por todos lados.

Esto es debido a la consistencia espesa de la salsa, la cual no permite que los vapores salgan y la presión hace que explote. Lo mismo sucede con todas las preparaciones de consistencia espesa.

| Fuente: Vlad Zaytsev (unsplash.com)



4. Carne congelada

Es muy común usar el microondas para descongelar la carne que nos olvidamos de sacar del congelador. Pero parece que no es la mejor idea, ya que la distribución desigual del calor puede hacer que algunas áreas se cocinen demasiado mientras que otras permanecen congeladas. Esto puede permitir que las bacterias crezcan en las áreas que quedan frías, lo que las convierte en fuentes potenciales de enfermedades transmitidas por los alimentos.

5. Embutidos

Los embutidos, como las salchichas y el jamón, son reconocidos por ser poco saludables, pero esta característica puede empeorar aún más si se calientan en el microondas.

Calentar productos cárnicos procesados en este electrodoméstico, como salchichas, tocino, fiambres, jamón prensado y lomo, aumenta la producción de oxidación del colesterol y puede contribuir significativamente a la acumulación de placa arterial.

¿Qué otro alimento agregarías a la lista?