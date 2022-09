Los vinos argentinos están de fiesta en Parque Leloir

Música, charlas, aire libre y buena compañía serán parte de la fiesta del vino que las bodegas más importantes de nuestro país ofrecerán en el espacio artístico Thays bajo la consigna “Vino a Parque Leloir”. Así, “La ruta del vino” hará parada durante dos días, el jueves 22 y el viernes 23 de septiembre, junto con la voz de un show acústico de Manuel Wirzt y el espectáculo de percusión teatral de Choque Urbano.

El inédito evento que combina las mejores experiencias de sabor en vinos y el arte tendrá también degustaciones, charlas con especialistas para entender, para compartir y para disfrutar, de nuestras mejores uvas, acompañados de los maridajes especiales de carne, del multipremiado chef Mauro Colagreco.

La conducción del show estará a cargo de Alejandro Korol, participarán Paula Perasso, actriz y sommelier, y Fabricio Portelli, el reconocido periodista especializado en vinos, quienes además van a desarrollar charlas vip sobre “los vinos argentinos que vienen” y “catas con humor”.

Las prestigiosas bodegas que tendrán su lugar en el espacio Thays son: Atilio Avena, Bressia. El Enemigo, Los Haroldos, Las Perdices, Toneles, Familia Crotta, Los Américos, Bodegas de Argentina, Bodegas, Benegas, Foster Lorca, Familia Morcos y Tercos, entre otras.

El novedoso evento llega a Parque Leloir de la mano de Go Show, la productora de contenidos que impulsa y desarrolla contenidos para artistas y marcas que va a presentar las bodegas más destacadas del momento para promover y motivar el consumo moderado y de calidad de los exquisitos vinos de nuestro país y del mundo.



Reconocido humorista y conductor especializado en Vinos. Consultado por MDZ, nos cuenta cómo nace VINO A PARQUE LELOIR:

MDZ: - Vino Korol para tomarlo en serio?

AK: - Vino Korol para tomarlo en serio? Eh…y la verdad es qué, por un lado, si, y por otro lado, no. Si me voy a tomar en serio el vino y respetarlo y rendirle un gran homenaje a nuestra bebida nacional que tan bien nos hace quedar en el mundo a partir de su Malbec y otras cepas. Y la verdad que está muy bueno este evento que ahora vamos a hablar para seguir comunicando y difundiendo el vino argentino con las mejores bodegas del país y siempre hay que tomarlo en serio y con moderación para disfrutarlo, para compartirlo y para abrir corazones, como dice mi amigo enólogo Ale Vigil, cada vez que tenemos la suerte de juntarnos allá por Mendoza, que el vino abre corazones y de eso se trata también este evento.

MDZ: - como nace VINO A PARQUE LELOIR?

AK: - Vino a Parque Leloir nace de una idea de Julián Delorenzo, de Go Show. Él desarrolla contenidos para todas las plataformas y con su productora, junto a Edu y Seba, producen Advertainment, espectaculos para Artistas y Marcas. Este es el primer evento de vinos en Parque Leloir, La ruta del vino. Él me ha convocado para conducir, para ayudarlo con algunas cosas de producción, así que feliz de estar presente desde la conducción y de los eventos que va a haber dentro de este GRAN evento del 22 y 23 de septiembre en el complejo Thays de Parque Leloir. Así que feliz de que me hayan convocado y seguramente será el primer evento de muchos que se harán ahí, en el complejo Thays en Parque Leloir, para seguir comunicando y difundiendo el vino. Desde mi lado, quizás desde un lugar más relajado y desestructurado, pero siempre comunicándolo con mucho amor. Es lo que me pasa con el vino.



MDZ: - ¿Podemos decir que encontraste el equilibrio entre tu comediante, el conductor y la pasión que tenés por los vinos?

AK: - La verdad que sí, si bien yo vengo del palo de los medios, como todos los Korol, mucho tiempo de producción, conducción, el humor y mi pasión por los vinos que viene del lado de mi viejo, que nació en Godoy Cruz, en Mendoza, así que los Korol tenemos sangre mendocina y pude, no solo buscar el equilibrio entre todas mis cosas, si no que, tratar de comunicar el vino y potenciar cada cosa, porque hacer programas de radio de vinos, hacer programa de tele de vinos y cada vez que voy recorriendo la ruta del vino argentino la gente de la industria me va dando su afecto, su cariño y su docencia. Porque uno aprende mucho de toda la industria y la verdad es que uno, encontró el equilibrio perfecto y se va apasionando de la gente apasionada del vino de toda la Argentina.

MDZ: - por qué crees que los productores piensan en vos a la hora de generar proyectos relacionados con los vinos?

AK:- (Entre risas) Los productores de los eventos piensan en mí, a veces, y se equivocan y me llaman. La verdad es que me gusta que me convoquen y me llamen para estos eventos y quizás justamente es eso, ¿no? Transmitir el vino desde un lado menos rígido, por eso yo también me acerque al vino. Yo venía de mucha rigidez en la comunicación del vino en algunas catas. Muchas grosellas y muchos casis y si uno no estaba percibiendo un aroma que decía el sommelier, o alguien relacionado al mundo del vino, se sentía como incomodo. Por suerte eso se va perdiendo, hay una comunicación más fluida, más desestructurada. Tomalo el vino como quieras. Y me parece que esta bien porque en vez de alejar al consumidor lo acerca y de eso se trata. De acercar al consumidor al mundo del vino, y quizás desde mi lado mas relajado y con un poco de humor, con la gente que sabe hablar de vinos, ahí yo estoy tirando mis bocadillos y haciendo participar a la gente para que se relaje más y se desestructure más y se acerque a la bebida sin tantas palabras difíciles y quizás con más copas que digan lo que quieran y lo que cada uno vaya percibiendo con el vino y lo vayan disfrutando de una cercanía y no una lejanía. Yo vine al mundo del vino precisamente a eso, ¿no? A tratar de acercar a la gente al vino desde mi lado de comunicador y conductor.



MDZ: - Participas en la producción?, ¿sentís que ya sos un consultor confiable?

AK: - Me gusta, yo soy productor de tele y de radio desde la década del ´80. Así que todo lo que es producción me encanta y producir evento de vinos más. Este esta excelentemente producido por Julián Delorenzo y toda la gente de Go Show producciones, de Go Show Leloir y yo colaboro desde mi lado, hago mis aportes y me gusta participar en la producción y me estar atento a todo, así que está buenísimo. Lo mío no es solamente llegar, conducir e irme, si no estar en el proceso. Desde preproducción, producción y después lo que dejó el evento para seguir sumando para los que vendrán. Así que feliz de tener que compartir y colaborar de mi lado y poner un granito de arena a la producción desde mi experiencia de productor de medios y marketing y demás que se que el vino lo necesita y está bueno.



MDZ: - Los organizadores dicen que sos el “Messi” de estos eventos, ¿Es así?

AK: - Los organizadores dicen que soy el Messi? No, (ríe) no soy el Messi. Hay mucha gente que comunica el vino y cada vez más. Y yo soy uno más, me divierte. Quizás le pongo mas humor y esas cosas pero esta bueno que los organizadores piensen eso de mi para, simplemente, sumar desde mi lado, de mi perfil con esa misma idea y ese objetivo, comunicar el vino y acercar a la gente a nuestra noble bebida nacional.



MDZ: - Vino a Parque Leloir presenta en su programación a Paula Perasso, Fabricio Portelli, Manuel Wirzt y El Choque Urbano. Que relación tienen con los “Catadores “o los curiosos del vino…?

AK- En este evento, a parte de que la gente va a poder degustar una feria de vinos en los distintos stands y las bodegas muy reconocidas de Argentina, junto a Bodegas Argentinas, que está en la organización también, yo ahí si sume a la producción, yo había hecho laburos con él y lo conocí haciendo notas hace muchos años con Miguel Brascó a Fabricio Portelli, periodista especializado en vinos y sommelier. Hice las primeras catas. Él me acerco al mundo del vino y me abrió la puerta también y soy muy agradecido. Porque fui con la idea de hacer vino con humor en un lugar de Palermo, hace varios años. Yo pensé que iba a ser una locura, que me iba a decir “Flaco, lo tuyo no va” y me dijo… “Dale Yo hago la parte más seria del vino y vos el humor” y me gustó, así fue que Fabricio me abrió la puerta de este mundo, así que le agradezco mucho y lo convoque por toda su experiencia , por todo lo que sabe. Me parece que va a ser un muy buen evento. La degustación de Fabricio se va a llamar “Los vinos que vienen”, el día jueves 22. Después el viernes 23 junto a Paula Perasso que es sommelier y actriz, ella trabaja mucho en el mundo del vino, hace muchas catas y se mete mucho, es como una influencer del vino en la redes, trabaja muy bien esa parte. Hicimos muchas catas con humor en la época de pandemia lo hicimos virtual, nos divertimos mucho. En este evento lo haremos con vinos internacionales. Así que va a ser una cata de vino internacionales y feliz de que Paula este convocada también a Vino a Parque Leloir, que aparte tendrá música, Manuel Wirtz, conocido de los Korol de la época de los ´80, así que estamos muy pendientes de su carrera y lo conozco mucho a Manu, un placer presentarlo ese día, es maravilloso. Y también El Choque Urbano, muy representativo de todo lo que es ese tipo de eventos de percusión y demás y la verdad que feliz de presentar a los dos, Manuel Wirtz, jueves 22 y El Choque Urbano, viernes 23. Así que feliz, feliz de este evento de música, de vino y gastronomía también, porque va a estar la gente de CARNE y de cada lugar, porque el complejo Thays es un polo gastronómico muy importante, así que la gente va a degustar, va a comer rico, va a ver buena música, se va a divertir y va a seguir conociendo el vino desde otro lugar.

MDZ: - por último, y para cerrar…Vuelven Los Vergara?

AK-La última pregunta… si vuelven los Vergara? (ríe). Los Vergara nunca nos fuimos, siempre estamos. Y Volveremos… es más, cuando hacíamos el Café-concert en los ´80 con los Vergara, esto de las catas tiene mucho que ver con el humor, tiene mucho que ver con eso, y esa esencia no se perdió, que esta bueno. Yo seré un Vergara del vino.

Bueno, los esperamos a todos en Parque Leloir el jueves 22 y viernes 23 desde las 18h. hasta la medianoche, un eventazo que se viene por primera vez en el complejo Thays, así que feliz.

DONDE?



LAS DEGUSTACIONES Y LAS CHARLAS EN THAYS PARQUE LELOIR, AV MARTIN FIERRO 3361

LOS SHOW DE MANUEL WIRZT Y EL CHOQUE URBANO EN GO SHOW THEATER DEL PALACIO D’OR, AV MARTIN FIERRO 3651

PARQUE LELOIR, ITUZAINGO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

(PARKING LELOIR DE THAYS Y PALACIO D’OR CON ESTACIONAMIENTOS PROPIOS)



ENTRADAS EN TICKETEK,

EN LA BOLETERIA GO SHOW THEATER DEL PARKING LELOIR O EN EL PALACIO D’OR



TICKETS / VINO A PARQUE LELOIR

RESERVAS BISTRO (PALACIO D’DOR)



+5491165827538